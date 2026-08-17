Horóscopo de Capricornio lunes 17 de agosto: resolvé asuntos pendientes

En este lunes 17 de agosto, los astros te piden a vos, Capricornio, que te ocupes de cerrar esas situaciones pendientes sin dejarte arrastrar por problemas ajenos que no te corresponden. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, este es un momento clave para que conectes con tu corazón, ya sea afianzando tu pareja o permitiéndote un nuevo encuentro que transforme tu presente. En cuanto a tu dinero, la prudencia debe ser tu guía: resguardá ese ingreso extra y esperá a que el panorama económico se estabilice antes de tomar cualquier decisión de inversión. Para alcanzar un bienestar pleno, no olvides que la salud mental es fundamental; antes de irte a dormir, practicá unos minutos de meditación y sumá ejercicios suaves para soltar tensiones acumuladas. Seguí las señales del zodiaco para transitar este día con mayor calma y conciencia.

Ocúpese de los asuntos y trate de resolverlos lo antes posible. Deje de involucrase en situaciones complicadas que no le atribuyen personalmente.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 17 de agosto

Amor: Etapa propicia para tener nuevos encuentros sentimentales. Inicie una nueva relación o afiance la que tenga escuchando a su corazón. Crea el amor.

Riqueza: Hoy resguarde ese dinero extra que recibirá, ya que no es momento optimo para invertirlo. Aguarde a que se estabilice la economía y luego inviértalo.

Bienestar: Antes de dormirse intente hacer unos minutos de meditación, así podrá descansará mejor. Procure hacer ejercicios suaves y continuos para relajarse.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Empiece a dejar de lado su egoísmo sin sentido, así tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. Cambie de actitud.

Amor: Si hace lo posible por comprender cuales son las necesidades de la persona que ama, en poco tiempo logrará que el vínculo se afiance cada día más.

Riqueza: Deberá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión que lo tienen preocupado. No desaproveche la oportunidad, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Restrinja el exceso de la actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares. Si realiza ejercicios, procure hacerlo con conciencia.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |