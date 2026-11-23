En este lunes 23 de noviembre, los nacidos bajo el signo de Capricornio finalmente encuentran ese equilibrio que tanto buscaron tras jornadas de incertidumbre. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, hoy es el momento ideal para consolidar tu posición. En el plano del dinero, se perfila una oportunidad comercial inmejorable que requiere de toda tu atención y olfato profesional. Sin embargo, en el amor, evitá involucrarte con colegas para mantener la armonía laboral. Finalmente, priorizá tu bienestar emocional evitando el exceso de sensibilidad; una caminata al aire libre será fundamental para renovar tus energías en este día del zodiaco.

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 23 de noviembre

Amor: No se enrede sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. Evite buscar problemas donde puede evitarlos.

Riqueza: Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional.

Bienestar: Contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente salir del temprano del trabajo y disfrute de una caminata al aire libre.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. Busque algún pasatiempo.

Amor: Intente armonizar las actividades para que nadie de su familia se sienta desplazado. Por la tarde, llame a su hermano y procure limar las viejas asperezas.

Riqueza: Entienda que al buscar nuevos contactos dentro del ambiente profesional podrán ayudarlo a resolver cualquier inconveniente de su futuro económico.

Bienestar: Si las cosas no salen como esperaba, haga lo posible por no estar de mal humor. Medite sobre su futuro inmediato y resuelva las cuestiones que le preocupan.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |