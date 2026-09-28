Horóscopo de Capricornio lunes 28 de septiembre: confía en vos

En este lunes 28 de septiembre, los astros le sugieren a los Capricornio que es momento de dejar de lado esa inseguridad que suele limitar tus metas. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de la jornada, el zodiaco te pide que priorices tu salud, ya que es fundamental que escuches lo que tu cuerpo necesita. En el ámbito del amor, es clave que seas más comprensivo con tu pareja y evites las críticas innecesarias. Respecto al dinero, no dilates más esas tareas pendientes; tu bienestar general mejorará notablemente cuando logres organizar tus compromisos laborales sin esperar a que otros te marquen el ritmo.

Empiece confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente en su vida.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el lunes 28 de septiembre

Amor: No se ria de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución a esos problemas.

Riqueza: Inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida.

Bienestar: Preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe que es lo que realmente le pasa a su organismo.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Prepárese, ya que será el momento oportuno para que abandone las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar situaciones peores.

Amor: Sepa que debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma, podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. Guíese por su corazón.

Riqueza: Procure buscar nuevas oportunidades económicas y así ponerlas en práctica dentro del mercado laboral. Ponga en funcionamiento ese proyecto que tiene en mente.

Bienestar: Noche optima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |