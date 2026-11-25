En este miércoles 25 de noviembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Capricornio te invitan a dejar atrás estructuras que ya no te sirven para lanzarte a nuevos proyectos. Según el horóscopo del zodiaco, hoy es una jornada clave para que cuides tu amor evitando actitudes obsesivas, prestes total atención a tus movimientos de dinero y, por sobre todo, demuestres la constancia necesaria en tu salud y bienestar para alcanzar tus metas personales.

Prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían desmoronarse de un momento a otro. Anímese y de un paso a ese nuevo proyecto de vida que tanto quiere.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el miércoles 25 de noviembre

Amor: Si ha comenzado una relación amorosa, procure de ser cuidadoso y dejar la obsesión de lado. Si no cambia de actitud, esta nueva persona se alejara rápido.

Riqueza: Ponga toda su energía, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en esta jornada. Esté atento, por si acaso debe realizar algún movimiento.

Bienestar: Por una vez en su vida, sea constante y no busque más excusas para poder cumplir en su totalidad con ese tratamiento que comenzó para adelgazar.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período donde las emociones estarán desordenadas. Piense bien antes de actuar.

Amor: Deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado. Intente modificar su personalidad, lo hará sentir mucho mejor en su vida amorosa.

Riqueza: Le resultará fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos hace días. Reléjese, ya que contará con la ayuda de su familia.

Bienestar: Cuando finalice su trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el stress o busque alguna serie de su agrado para distraerse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |