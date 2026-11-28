En este sábado 28 de noviembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Capricornio te invitan a poner el foco en el equilibrio emocional. Es un momento ideal para dejar atrás las tensiones del ámbito laboral al llegar a tu hogar y refugiarte en el bienestar que te brinda tu familia. En el plano del amor, tu horóscopo señala que el romanticismo será tu mejor aliado para reconectar con tu pareja, mientras que en lo relativo al dinero y a tus recursos, contarás con una energía renovada para iniciar ese proyecto que tenías postergado. Aprovechá esta jornada del zodiaco para nutrir tus amistades y confiar en tu capacidad innata para generar nuevas oportunidades.

No deje de comunicarse con sus seres queridos. Aproveche esta jornada, ya que será un día positivo para fortalecer las amistades que están desgastadas.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Capricornio el sábado 28 de noviembre

Amor: Tendrá que reconocer que el romanticismo es el condimento más indispensable en la vida amorosa. Procure utilizarlo al máximo con su alma gemela.

Riqueza: Evite encerrarse en usted mismo. Sepa que tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio, que lo ayudará a progresar.

Bienestar: Cuando llegue a su hogar, procure ignorar los problemas cotidianos que atravesó en la jornada. Intente disfrutar del cálido afecto de la familia.

Qué decía el horóscopo de Capricornio en el día de ayer

Sepa que será muy positivo para sus relaciones, que modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas.

Amor: Estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado, ella no tiene la culpa de los problemas que usted esta atravesando.

Riqueza: Prepárese, ya que hoy será momento ideal para dar el ultimo impulso y avanzar sin preocuparse en los negocios estancados que tiene profesionalmente.

Bienestar: Etapa ideal para tomar las riendas de su animo y dejar de lado la agresividad. Intente haciendo alguna actividad que lo saque de la rutina que tiene.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |