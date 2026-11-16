Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 16 al 22 de noviembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La influencia que recibirá en estos días tu signo Rata, ayudará a organizarte y perfeccionar tus planes, confiriéndote al mismo tiempo cierta inspiración y originalidad. Se inicia un tiempo en el que podrás ocupar un cargo de responsabilidad y mayor prestigio laboral, encontrando buena predisposición y cooperación en el entorno. Un cambio profundo, que venís procesando desde hace tiempo, dará a luz y podrás ver todo con una nueva mirada. Irás en pos de tus objetivos más libre de cualquier temor o inhibición que estuvo limitando tus posibilidades. Las relaciones pueden ponerse a prueba y te invitan a una profunda reflexión.

Tendencia : desarrollar una identidad más firme y segura.

Las claves de la semana para cada animal del horóscopo chino Pixabay

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Poderoso y constante, el Búfalo es símbolo de poder. Esta semana, tu carácter y buena predisposición estarán acentuados y es posible que alcances alguna meta con actitud optimista. Todo tenderá a componerse contando con una gran capacidad para solucionar problemas. Una situación relacionada a tus recursos puede concluir o dar un giro positivo inesperado. Necesidad de componer en el amor. Podrás sentirte distante o confundido, tal vez debas esperar para tomar decisiones definitivas. Resurgimiento de viejos temas a través de circunstancias que se repiten de distinta forma.

Tendencia : confiar en tus intuiciones y dejarte guiar por ellas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana será positiva en general para el Tigre. Llegan buenas novedades económicas y laborales y comenzarán a destrabarse asuntos relacionados a trámites o gestiones demorados. Sentirás una mayor armonía interior y con tu entorno. Ésta semana es ideal para dietas desintoxicantes, tratamientos o actividades físicas que impliquen esfuerzo, ya que darán importantes resultados. Los afectos ocuparán un primer plano y te sentirás estimulado. Reafirmarás tus sentimientos con la posibilidad de reconciliaciones o bien comenzar una nueva relación con mayor apertura y buena predisposición.

Tendencia : confiar en que todo sucede en el momento justo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Momento ideal para diagramar tu futuro y consolidar proyectos tomando decisiones que te lleven a progresar en tu carrera. Habrá novedades alentadoras para el Gato. Asuntos que permanecían trabados comienzan a avanzan y disipan la incertidumbre. Ideal para invertir dinero en arreglos, remodelaciones o bien realizar una positiva transacción inmobiliaria. El destino compensará a quienes hayan realizado esfuerzos. Interesantes contactos abrirán nuevos caminos. Tiempo reparador en el amor en donde atraerás las mejores circunstancias para disfrutar y sentir plenitud en las relaciones.

Tendencia : posibilidad de viajar, noticias que llegan desde lejos.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana, el Dragón contará con vitalidad, ganas de ponerse en movimiento y hacer varias cosas a la vez. Un período de renovación en cuanto a la situación tanto laboral como personal. Etapa productiva y con buenas oportunidades de progreso. Se moviliza la vida social, recibirás invitaciones que ayudarán a expandir tus contactos y establecer nuevos vínculos, especialmente en cuanto a la vida social y laboral. Recibirás vibraciones armónicas que aumentarán el encanto, seducción y simpatía, propias del Dragón, lo cual estimulará tu vida afectiva. Pero deberás cuidar tu bienestar y evitar situaciones que puedan estresarte.

Tendencia : equilibrar el binomio trabajo-salud.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La estrategia aplicada al talento resultará muy productiva en la vida de la Serpiente. Tiempo de gratificaciones que llegan gracias a los esfuerzos realizados hasta ahora. Se abren nuevos caminos y oportunidades laborales a través del contacto con personas influyentes. Un encuentro casual podría ser muy significativo en tu futuro profesional. Gracias a la madurez y experiencia adquirida, tus propósitos se situarán en su verdadera perspectiva. Giro alentador a favor del amor, una marcada sensibilidad te acercará a personas de gran afinidad que te ayudarán a poner en práctica tus planes. Amor correspondido.

Tendencia : excelente para atender cuestiones de salud.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Una excelente predisposición positiva permitirá al Caballo enfrentar exitosamente las tareas laborales y generar interesantes proyectos. Inteligente, brillante orador y apasionado en sus convicciones, la vida social del Caballo será movida, con la ocasión de volver a ver viejas amistades y recuperar sueños olvidados. Ideal para desarrollar tus habilidades de comunicador, viajar y destacarte. La buena incidencia que recibirá tu signo en estos próximos días señala uno de los mejores momentos del año para transformar a tu favor cualquier tendencia negativa. Enfocarte y evitar dispersiones será el gran desafío.

Tendencia : autoconfianza que favorece los vínculos afectivos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La vida profesional y la economía tienden a mejorar en la vida del Cabra. Positivo para cerrar acuerdos, negociar y firmar. Período de apertura en el que podrás multiplicar contactos y relaciones. Una etapa de gran vitalidad que renovará tus energías, estarás más activo, comunicativo y con ganas de iniciar cosas nuevas. Propicio para explorar tus inquietudes y habilidades, lo que te permitirá evolucionar y escalar posiciones. Se pondrán en movimiento recursos internos y la gran intuición que te acompaña ayudará a ver claro dónde está el amor. Excelente posición para la creación artística, la inspiración y el encuentro amoroso.

Tendencia : un pequeño cambio beneficiará tu imagen y autoestima.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Nuevo punto de partida, nuevos comienzos. El Mono es uno de los signos más movilizados en esta etapa. Se trata de un gran momento para aclarar situaciones confusas y abrirte hacia nuevas posibilidades. Con una importante tendencia a la acción y la búsqueda de novedosos desafíos, deberás sortear algunos obstáculos pero a cambio recibirás grandes beneficios. Manifestarás tu lado más optimista con dinamismo y espíritu de iniciativa. Querrás introducir cambios importantes dentro de tu vida profesional, quizás nuevos enfoques en la línea de trabajo o bien drásticos cambios de actividad.

Tendencia : excelente momento para el amor.

Las tendencias de la semana para cada signo

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Actuarás con acierto en temas financieros y podrás realizar benéficos acuerdos o contratos. La buena influencia que recibe el Gallo esta semana augura mejoras en la economía y cambios favorables en cuanto al manejo del dinero. Enfocarte en transformar todo lo que se presente dificultoso, en algo a tu favor, será fácil ahora. Surgirán oportunidades para dar un salto profesional con la posibilidad de un nuevo panorama para tu futuro. Cambia tu forma de entender las cosas o interpretarlas, así como la manera de transmitirlas. En la pareja encontrarán importantes puntos en común y buenos motivos para un mayor compromiso.

Tendencia : apoyo incondicional de quienes te aman.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La determinación y el empeño que manifestará el Perro en estos días le permitirá alcanzar algún logro y saborear las recompensas de los esfuerzos realizados. Habrá buenas novedades en el ámbito laboral y sentirás un fuerte impulso por mejorar tu situación económica. Crece la ambición con la posibilidad de realizar negocios y gestiones comerciales logrando expandir tus recursos. Sentirás mayor compromiso y entrega en las relaciones. Llega la oportunidad de vivir un fuerte romance. La tendencia del Perro a estar en pareja se potencia en estos días con la posibilidad de superar antiguos temas para vivir el amor a pleno.

Tendencia : gratificaciones que llegan a través de los más pequeños de la familia.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Comenzarás la semana con buenas novedades sobre asuntos que estaban pendientes. Un ingreso de dinero extra te llevará al Chancho a alcanzar una posición de estabilidad económica y emocional. Gracias a la benéfica influencia de estos días, tu acción será positiva y ejercerás una fuerte influencia en el entorno. Período significativo en el cual podrás reconciliar tus deseos y necesidades con las actividades que realizás. Tal vez te acerques nuevamente a una vieja pasión, algo que siempre te gustó hacer. El romance ocupa un lugar importante, con la oportunidad de vivir amores más pasajeros que estables.

Tendencia : ayuda inesperada, se resuelve una situación que te preocupa.