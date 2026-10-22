Conocé tu horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 23 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) empieza su recorrido por Escorpio, dando inicio a una nueva temporada astrológica, de gran intensidad emocional. Esta vibración se potencia porque Mercurio (planeta de la comunicación) y Venus (planeta de las relaciones) también se encuentran en Escorpio. Es un fin de semana ideal para no escapar de lo que se siente, para hacerle lugar a los conflictos y asumir la profundidad de lo que nos pasa. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario).

Si querés saber cómo impactan estos tránsitos, es importante conocer tu ascendente para ver qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Las predicciones del fin de semana

Ascendente en Aries

Termina la temporada de Libra, tu eje complementario, pero deja información importante para procesar sobre cómo querés y podés construir una relación. Es un buen momento para apostar por una nueva etapa.

Tip: proponé cambiar lo que no te gusta.

Ascendente en Tauro

Información importante: empezó la temporada de Escorpio, tu eje complementario, y la zona de tu carta natal asociada a la pareja se encuentra muy activada por el recorrido del Sol, Mercurio y Venus (tu regente) en este signo. No te extrañes si toda tu atención y energía se concentra en tu situación vincular.

Tip: no hay transformación vincular sin entrega.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha directa por Escorpio y este fin de semana mantiene la conexión con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Leo. Esta configuración trae preguntas que movilizan tanto tu intimidad como tu forma de ver y pensar.

Tip: poner en cuestión es un talento.

Qué dicen los astros

Ascendente en Cáncer

La Luna (tu regente) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por Piscis, mientras se prepara para adquirir carácter de llena el próximo lunes. Pueden ser días de mayor sensibilidad y está bien tenerlo presente para buscar espacios de silencio e introspección.

Tip: el ruido interno trae información.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) ingresó en Escorpio y es posible que poco a poco sientas el cambio de vibración: el foco se va hacia aquellos conflictos que te gustaría reconocer y elaborar. En ese sentido, la conexión de Júpiter (planeta de la expansión) en tránsito por tu signo con Mercurio (planeta de la comunicación) en Escorpio puede ayudarte a ir hasta el fondo.

Tip: la profundidad también requiere coraje.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su recorrido por Escorpio y este fin de semana mantiene su cuadratura con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Leo. Esta interacción puede ayudarte a exteriorizar algunos pensamientos que te venías guardando.

Tip: tu precisión comunicativa puede ser tu poder.

Ascendente en Libra

Tu temporada termina pero deja un aprendizaje importante sobre las cosas que te gustaría cambiar y sobre qué lugar ocupan tus necesidades en tu relación. En sintonía, Venus (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Escorpio y refuerza la invitación a revisar qué necesitas emocionalmente para sentirte en equilibrio.

Tip: volver sobre un tema no siempre es una pérdida de tiempo.

Ascendente en Escorpio

Información importante: empezó su temporada y hay un alto voltaje de energía escorpiana disponible para vos: el Sol en Escorpio conecta con Plutón (tu regente) en Acuario y redobla la apuesta de intensidad emocional. Además, Mercurio (planeta de la comunicación) y Venus (planeta asociado a las relaciones) continúan sus tránsitos por tu signo.

Tip: no cuestiones tu intensidad.

Ascendente en Sagitario

Mientras que Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Leo, los tránsitos de Mercurio, el Sol y Venus en Escorpio, en la zona de tu carta natal asociada a los finales, traen una vibración algo densa e introspectiva, que tal vez desentone con tus expectativas para este fin de semana. Es bueno saberlo para no juzgarlo.

Tip: no fuerces la alegría.

Qué dicen los astros para los próximos días (imagen ilustrativa generada con IA)

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Aries en la zona de tu carta natal asociada a la familia y el hogar. Este cambio de dirección puede ser interesante para revisar qué estructuras familiares siguen funcionando y cuáles necesitan adaptarse.

Tip: no todo lo que se sostiene tiene que ser siempre igual a sí mismo.

Ascendente en Acuario

Mientras que Urano (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Géminis, Plutón (planeta asociado a la transformación) en tránsito por tu signo conecta en cuadratura con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Escorpio. No busques sugestión con estos tránsitos lentos sino, más bien, prestar atención a cómo te estás sintiendo en estos días.

Tip: ejercitá la auto-observación.

Ascendente en Piscis

Mientras Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por Aries, este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) transita por tu signo. Aunque se trata de un movimiento sutil, puede ayudarte a detectar falsas promesas e ilusiones que no te hacen bien.