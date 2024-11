¿Cuáles son los signos con los que Escorpio puede entablar una amistad?

Escorpio es el octavo signo de la rueda zodiacal, por lo cual su temporada arranca el 23 de octubre y concluye hacia el 21 de noviembre. Se trata del segundo signo del elemento Agua, que es conocido por su intensidad, personalidad apasionada y emocionalidad. Esto también convierte a sus nacidos en seres profundos, un tanto desconfiados y con un carisma magnético. Son intrigantes por naturaleza: nadie sabe con exactitud qué es lo que piensan y sienten, ya que saben mantener una distancia y cuidar su vulnerabilidad.

Regidos por Plutón, el planeta de la transformación, los escorpianos experimentan cambios radicales durante toda su vida. Poseen una capacidad de reinventarse y de renacer de sus cenizas, adaptándose a su entorno y cada situación de la vida.

A continuación, los cinco signos del Zodíaco con los que Escorpio puede entablar una amistad duradera.

Tauro

Se trata del opuesto complementario de este signo de Agua. En la astrología, esto refiere a dos astros que logran congeniar a la perfección, gracias a sus cualidades predominantes. Aportan algo que el otro carece y su relación se retroalimenta. Las personas de Tauro se toman en serio sus vínculos, puesto que consideran a sus amigos como parte de su familia y cuidan de quienes aman. Esto les gustará a los escorpianos, quienes no confían con facilidad en los demás y necesitan sentir que el otro está dispuesto a dar todo de sí mismo en sus vínculos.

Cuando alguien de Escorpio se hace amigo de Tauro, se comportan como hermanos: estarán en los momentos más difíciles y siempre escucharán al otro. Sabrán guardar secretos y confesarán lo que más los hace sentir vulnerables. Esta amistad estará protagonizada por charlas profundas, incondicionalidad y amor hogareño.

Escorpio

No es de extrañar que dos personas de Escorpio se conviertan en grandes amigas, ya que sentirán que se conocen de toda la vida. Este signo de Agua es particular, difícil de comprender y descifrar. Es por eso que muchos no logran conocer qué es lo que realmente pasa en su interior. Sin embargo, será un escorpiano el que ayudará a otro a salir de su zona de confort y confiar.

Esta relación se guiará por la intuición, que ayudará a que los regidos por el signo del escorpión puedan conocer qué es lo que piensa el otro, qué es lo que van a decir y hacer, sin mediar palabra. Gracias a su fuerte carácter, no dudan en defenderse y tendrán un espíritu protector sobre el otro. Lo que más disfrutarán de esta dinámica es que no se sentirían juzgados y podrán mostrar su lado oscuro sin preocuparse.

Acuario

La combinación entre el signo del aguador y el escorpión podría resultar un tanto confusa para muchos. Sin embargo, se trata de dos astros independientes, creativos y que suelen hacer las cosas de manera diferente a los demás. De cierta manera, ambos son considerados como disruptivos, rebeldes y un tanto enigmáticos. Resulta difícil saber qué es lo que ocurre en su interior y siempre sorprenden con lo que tienen para decir.

Es por ello que cuando se conocen, verán estas cualidades que los caracterizan en el otro, ya que les recuerda a lo que los hace sentirse únicos. Podrán pasar horas hablando sobre temas de su interés, como problemáticas globales, filosofía o incluso el esoterismo, uno de los gustos preferidos de Escorpio.

Cáncer

La dinámica entre estos dos signos de Agua será de manera natural y espontánea. Ambos son sensibles, intuitivos, creativos. Además, les gusta cuidar de quienes aman y creen que es importante hacer un esfuerzo en sus relaciones. Cáncer le enseñará a Escorpio a mostrarse más vulnerable y no temer a lo que opinen los demás. Por su parte, el escorpión ayudará al cangrejo a tener mayor determinación, fuerza de voluntad y a ser más determinante a la hora de establecer límites con su entorno.

Esta dupla disfrutará de estar al aire libre, compartir comidas, y realizar actividades creativas como la música, el dibujo, entre otros. Pasarán mucho tiempo dentro de sus hogares, ya que les gusta sentirse cómodos y no necesitan salir de fiesta para pasarla bien. Puede que no sean el dúo más lúdico o llamativo, pero una vez que se lo conoce, se descubrirán personas con un gran sentido del humor y buen uso de la ironía.

Leo

Si puede resultar un poco sorprendente, la amistad entre el león y el escorpión puede durar para toda la vida. Es que ambos presentan cualidades en común, como su fuerza de voluntad, su carácter, su personalidad determinada y su intensidad. Son personas apasionadas que adoran dejarse llevar por sus deseos y necesitan estar en constante cambio. Les gusta estar en vínculos en los cuales se sientan apreciados. De esta manera, comprenden cuáles son las bases para crear una amistad sincera e incondicional.

Leo ayudará a Escorpio a ser un poco más extrovertido y no juzgar tanto a las personas. Podrá presentarle a sus grupos de amigos y sacarlo de su caparazón. El signo de Agua otorgará paciencia, sabiduría y mayor criterio al de Fuego. Le enseñará a no ser tan confiado y evitar comportamientos impulsivos que lo podrían perjudicar.

