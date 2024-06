¿Cuáles son los signos con los que Géminis puede entablar una amistad?

Escuchar

Las personas de Géminis son las nacidas entre el 21 de mayo y el 20 de junio de cada año. Se trata del tercer signo de la rueda zodiacal, luego de Aries y Tauro. Pertenece al elemento Aire y se encuentran regidos por Mercurio, el planeta de la comunicación. Esto convierte a sus nacidos en seres pensantes que adoran sentirse acompañados por otros y disfrutar de buenas conversaciones.

En líneas generales, el signo de los gemelos tendrá una química inmediata con aquellos que pertenezcan a su mismo elemento al compartir su naturaleza reflexiva, un tanto libre y divertida. Asimismo, podrán encontrar grandes amigos en los de Fuego, puesto que les resultan encantadores, gracias a sus cualidades extrovertidas y sociables. Con ellos, podrán crear un vínculo duradero según sus características, necesidades y gustos.

Los geminianos se suelen llevarse bien con los signos de Aire y de Fuego Shutterstock

A continuación, los seis signos del Zodíaco con los que es más probable que una persona de Géminis entable una amistad duradera.

Leo

Sin dudas, esta es una de las duplas más divertidas y elocuentes de la rueda zodiacal. Cuando una persona de Géminis se encuentra con alguien de Leo, se sentirá fascinado por su extroversión. Esto hará sentir muy bien al signo del león, que adora ser admirado por otros. Por su parte, un geminiano disfruta pasar el tiempo con gente que siempre está dispuesta a pasarla bien y sin pensar en sus problemas y responsabilidades, una actitud muy común para los nacidos bajo este signo de Fuego.

Juntos serán el alma de cualquier fiesta y no dudarán en asistir a cualquier plan que el otro proponga, ya que saben que las risas, personas nuevas y buena música no faltará. Si bien pueden parecer un tanto superficiales, esta amistad los impulsará a estar en sus peores momentos y dar el presente cuando las cosas no estén bien.

Aries

Como buen signo de Fuego, las personas de Aries saben motivar a los demás y compartir su espíritu aventurero con otros. Esto alentará a los regidos por el signo de los gemelos a superar sus miedos y trabajar duro para mejorar su forma de ser. El carnero es proactivo y necesita desafiar sus límites en todo momento. Por su parte, Géminis adora salir de su zona de confort y ser considerado en nuevos planes. Es así que no dudarán en decir que sí cuando les sugieran emprender un viaje, realizar una actividad distinta o conocer un nuevo sitio.

Asimismo, el signo de Aire podrá aconsejar a Aries y ayudarle a centrar su mente cuando lo necesite. Serán buenos escuchándolos y sabrán compartir sus grandes habilidades de la comunicación para poder alcanzar sus metas.

Sagitario

Las personas de Sagitario y Géminis son de las más sociables del Zodíaco. Ambos signos adoran pasar tiempo con sus amigos y llenan su agenda de planes. Sin embargo, necesitan pasar tiempo a solas para recargar energía de vez en cuando. Mientras que el centauro lo hace de manera explícita al irse lejos o recluirse por un tiempo, los gemelos llevan a cabo esto de manera mental. Sus nacidos se encierran por momentos para reflexionar, aun estando acompañados de otras personas.

Esto hará que se comprendan a la perfección y respeten sus necesidades. Entienden la importancia de compartir tiempo de calidad y construir recuerdos que durarán para toda la vida, pero también la relevancia de tener un momento a solas.

Sagitario y Géminis son muy sociables, pero también les gusta tomarse su tiempo a solas fizkes - Shutterstock

Acuario

Una amistad entre una persona de Géminis y alguien de Acuario llamará la atención de los demás. Puede que sea un tanto impredecible porque nadie comprende bien qué ocurre en la mente de esta dupla. Es que se trata de dos signos de Aire, un elemento reconocido por su misterio, reflexión y sentido de libertad. Si bien los gemelos pueden ser un tanto posesivos y dependientes, su vínculo con el aguador le enseñará a amar a pesar de la distancia.

Acuario no tendrá su agenda libre, por lo que sus encuentros con alguien de Géminis serán esporádicos. Sin embargo, la calidad es lo que brilla en su dinámica por sobre la cantidad. Asimismo, un geminiano le enseñará al acuariano a salir de su escondite y mostrar su lado más vulnerable, sin temor a qué digan los demás.

Libra

Cuando alguien de Géminis conoce al un nacido bajo el signo de la balanza, se sentirá atraído por su templanza, su capacidad de escucha y cordialidad. Libra es educado, respetuoso y adora conversar, por lo que disfrutará la compañía del signo de los gemelos en todo momento. Juntos podrán exponer sus vulnerabilidades sin sentirse juzgados y hablar sobre cualquier tema que les ocurra.

No necesitarán planificar a gran escala, ya que con tomar un café o reunirse en sus hogares bastará. Esta amistad se centrará en sus valores y la comunicación.

Piscis

Las personas de Piscis son dulces, alegres y divertidas. Siempre se encuentran dispuestas a pasarla bien, por lo que congeniarán a la perfección con Géminis. Comparten estas cualidades y se potencian entre sí, así que la pasarán bien en todo momento.

Este vínculo se verá fortalecido por la manera en la que se complementan. El signo de los peces enseñarán a los gemelos a escuchar sus emociones y su corazón, dándole voz y voto en cada decisión que deban tomar. Por su parte, el signo de Aire ayudará a Piscis a no ser tan indeciso y confiar en sus pensamientos, sin importar en las opiniones de terceros.

LA NACION