¿Qué es lo que más les molesta a las personas de Géminis y cuáles son sus puntos sensibles?

Las personas de Géminis son aquellas nacidas entre el 21 de mayo y el 20 de junio de cada año. Son conocidas por su capacidad de desenvolverse en público y hacer amigos, gracias a la influencia de Mercurio, su planeta regente. Este representa a la comunicación, por lo que los convierte en grandes conversadores y capaces de persuadir a su entorno.

Si bien son sociables, divertidos y despreocupados, poseen ciertas cualidades no favorables y puede que se vean molestos ante ciertas situaciones, tal como sucede con todo signo del Zodíaco. En ese sentido, la falta de empatía, los seres poco sociables o la seriedad extrema pueden incomodarlos inmediatamente. A continuación, las cosas que más irritan a las personas de Géminis y sus puntos débiles.

Las personas de Géminis pueden sentirse molestos e irritados por diversas situaciones Shutterstock - Shutterstock

La falta de iniciativa

Cuando este signo del elemento Aire conoce a alguien nuevo, evalúan su manera de comportarse y desenvolverse en público. Les importa el estatus social y las conexiones, por lo que prefieren amistades que los ayude a conocer gente y espacios nuevos. Es así que no se sentirán interesados cuando conectan con un espíritu solitario o bien que no propone planes.

Los geminianos valoran los vínculos porque consideran que son importantes para su vida, pero también para sus intereses. Si alguien no posee iniciativa o se mantiene pasivo ante ciertas situaciones, no llamará su atención.

Ser excluidos por los demás

Una de las situaciones más temidas por las personas de Géminis es no ser tomadas en cuenta. Siempre se encuentran dispuestas a colaborar y asistir a cualquier evento, plan o reunión. No les gusta perderse de nada, ya que sienten que es importante pasar tiempo con cada uno de sus seres queridos.

Por lo tanto, los individuos regidos por el signo de los gemelos detestan cuando alguien no los invita, puesto que se sienten inmediatamente inseguros. Su mente los hará obsesionarse con el tema y buscar motivos por el cual no han sido invitados, aun cuando no se trate de un asunto personal.

La estabilidad y falta de acción

La rutina es uno de los mayores enemigos de los nacidos bajo este signo de Aire. Detestan la monotonía y por momentos les cuesta mantener ciertos hábitos. No son constantes y tienen dificultades para establecer un comportamiento estable.

Es por ello que se suelen aburrir rápidamente de sus trabajos, estudios o hobbies. Es habitual que comiencen y abandonen proyectos por perder el interés rápidamente. Deben sentirse divertidos, desafiados o intrigados para continuar con su atención sobre una temática o asunto a largo plazo.

Que les apuren para tomar una decisión

Sin dudas, se trata de uno de los signos más indecisos del Zodíaco. Los geminianos son extremadamente racionales y dedican mucho tiempo a pensar sobre cada idea. Asimismo, les importa lo que piensan los demás de ellos, por lo que siempre buscan un consejo sobre cómo accionar. Es así que, cuando alguien no comprende sus tiempos para reflexionar e intenta acelerarlos, se encontrarán con un Géminis irritado e incómodo.

Pasar tiempo a solas

A los geminianos les cuesta enfrentarse a la soledad Shutterstock

Uno de los mayores desafíos para el signo de los gemelos es la soledad. Tal como expresa el símbolo que lo representa en la rueda zodiacal, los geminianos necesitan sentirse acompañados en todo momento. Son un tanto dependientes de los demás, ya que siempre solicitan un consejo, asistencia o colaboración de sus amigos o pareja.

Les cuesta disfrutar el tiempo a solas porque lo consideran un desperdicio. No les gusta quedarse en su casa, puesto que sienten que se están perdiendo de algo o bien podrían estar disfrutando junto a su entorno.

El establecimiento de las normas

La rutina es uno de los grandes enemigos de las personas de Géminis al estar llena de responsabilidades y reglas. Como ocurre con su elemento, el Aire, se sienten oprimidos por las reglas. No les gusta que les digan qué hacer y cómo comportarse. Les cuesta desenvolverse en entornos formales y serios, debido a que temen hacer el ridículo con su carisma alegre.

En sus trabajos, adoran formar grandes equipos con sus compañeros. Sin embargo, las tareas del día a día pueden agobiarlos y afectar a su motivación.

La falta de empatía

Las conexiones sociales poseen gran importancia en la vida del signo de los gemelos. Siempre buscan conocer personas nuevas con quien compartir experiencias, sus emociones y pensamientos. Es así que podrían sentirse muy incómodos cuando se cruzan a alguien un tanto frío o que no se muestra tan amigable.

Asimismo, cuando alguien no demuestra empatía o expresa con facilidad sus emociones ante ellos, no podrán crear un vínculo duradero. Esto se debe a que son un tanto desconfiados y la frialdad los hace sentir extraños.

Las interrupciones

Una de las cosas que más adoran las personas de Géminis es hablar. Este signo se encuentra regido por Mercurio ―el planeta de la comunicación― que le otorga su habilidad para desenvolverse en público. Adoran pasar el tiempo contando anécdotas o conversando sobre cualquier tema posible.

Sin embargo, existe una situación que los irrita de manera inmediata y les provoca mal humor. Cuando alguien los interrumpe o bien hace caso omiso de sus palabras, se pueden sentir gravemente ofendidos. Esto los hará sentir inseguros, poco escuchados y que sus palabras no tienen peso para su entorno, uno de sus peores temores.

LA NACION