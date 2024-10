Cuáles son los signos con los que Libra puede entablar una amistad

Escuchar

Libra es uno de los signos más pacíficos de la rueda zodiacal. Es así que logra hacer amigos en cualquier lugar que se encuentre, gracias a su amabilidad y carisma encantador. Se trata de individuos empáticos, respetuosos y tranquilos que transmiten seguridad y confort a los demás.

Muchas personas se sienten atraídas por los librianos y cómodos con su presencia, por lo que suelen ser los invitados de honor de cualquier reunión. Sin embargo, existen ciertos astros con los que podrán desarrollar un vínculo más profundo y duradero.

A continuación, los cinco signos del Zodíaco con los que las personas de Libra poseen mayor compatibilidad y con quienes pueden entablar una amistad duradera.

Tauro

Una de las principales coincidencias entre el signo del toro y de la balanza es que ambos son regidos por Venus, el planeta del amor y la belleza. Este cuerpo celeste los convierte en personas detallistas que adoran el cuidado personal, lo estético y la armonía. Son amantes de los pequeños placeres de la vida, por lo que disfrutan una buena canción, de su plato favorito o un buen vino. Es así que contarán con una química instantánea al momento de conocerse. Asimismo, son románticos por naturaleza, así que les gustan los pequeños gestos de cariño, los regalos y citas especiales.

De esta manera, las personas de Tauro sabrán cómo agasajar a un libriano, además de contemplar su belleza y manera elegante de presentarse frente al mundo. Por su parte, el signo de Aire será cautivado por la capacidad emprendedora del toro, quien le podrá otorgar una amistad estable y balanceada, tal como desea. Estarán para el otro en cualquier momento y disfrutarán de llevar a cabo el mismo tipo de actividades como salir a cenar, cocinar juntos, ir a un recital o pasar un día al aire libre.

Aries

Se trata del opuesto complementario de Libra en la rueda zodiacal, una posición astrológica que otorga equilibrio entre la energía de estos signos. Las personas de Aries suelen tomar la iniciativa, tienen una gran fuerza y capacidad de motivar a los demás. Sin embargo, por momentos pueden ser un tanto irascibles e impulsivos, no cuidan sus palabras y tienden a pelear sin sentido. Es por ello que la presencia de un libriano en sus vidas les será útil para aprender a comunicarse de manera asertiva y respetuosa con los demás. Asimismo, los ayudará a ponerse en contacto con su interior y reflexionar sobre aspectos que pueden pasar por alto.

Por su parte, el signo del carnero proporcionará a los nacidos bajo este signo de Aire su capacidad de animarse a ir por lo desconocido. Es que Libra tiende ser un tanto indeciso, motivo por el cual muchos lo subestiman. Los arianos pueden demostrarles cómo dejar de preocuparse por las opiniones de los demás y llevar a cabo sus deseos individuales, especialmente aquellos que estén relacionados con la vida profesional y el trabajo.

Acuario

La amistad entre las personas de Libra y Acuario se dará gracias a que comparten su mismo elemento, el Aire. Este les otorga a su capacidad reflexiva y su vocación por la ayuda al prójimo. Les interesa las causas sociales, la justicia y les conmueve las mismas cosas. Es por ello que participarán de actividades benéficas y conversaciones filosóficas juntos.

El signo del aguador es un tanto más impulsivo que la balanza, por lo que lo ayudará a salir de su zona de confort y animarse a tomar una postura definida en ciertas situaciones. Por su parte, Libra le enseñará al acuariano a expresarse con elegancia y precisión para poder lograr sus objetivos. Es probable que esta dupla no sea el alma de la fiesta ni pasen todo su tiempo libre juntos. Eso se debe a que son seres independientes que les gusta estar a solas y no necesitan estar rodeados de personas todo el tiempo. Sin embargo, cuando se encuentran, sienten como si el tiempo no hubiera pasado.

Sagitario

La dinámica entre estos signos de Aire y Fuego se dará de manera natural. Esto se debe a que sus energías se complementan, ya que uno potencia al otro. En el caso de Libra, ayudará a expandir la mente reflexiva de Sagitario. La balanza le enseñará a frenar un poco y conectarse con su interior. Es que el signo del arquero suele pasar mucho tiempo fuera de su hogar, realizando actividades de ocio o con sus amigos. De esta manera, el sagitariano podrá tomarse un tiempo a solas que le servirá para conocer sus verdaderos deseos.

Asimismo, las personas de Sagitario serán una fuente de inspiración para el libriano, ya que compartirán su estilo de vida aventurero, viajes, excursiones y actividades que desafíen sus capacidades físicas.

Capricornio

Una de las amistades más pacíficas y estables del Zodíaco es la que se da entre las personas de Libra y Capricornio. El signo de la cabra posee un estilo de vida tranquilo, orientado hacia la concreción de ciertas metas asociadas con la profesión. Son seres de buen gusto, que aprecian la elegancia y el cuidado de los detalles, parámetros que los regidos por el signo de Aire podrá complacer gracias a la influencia de Venus, su planeta regente.

Una de sus actividades favoritas será ir de compras, realizarse un cambio de apariencia, meditar o disfrutar una cena en algún lugar refinado.

