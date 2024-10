¿Cuáles son los signos del Zodíaco más cariñosos?

Escuchar

Existen diferentes formas de demostrar el afecto a las personas y cada signo del Zodíaco posee un modo específico de mostrar su cariño a los demás. Algunos son físicos y apelan a los abrazos, besos y el contacto para expresar lo que sienten. Otros prefieren optar por pequeños gestos, actos u obsequios a la hora de demostrar sus sentimientos por los demás. Por su parte, ciertos individuos están más cómodos con el uso de la palabra, que los ayudará a enunciar de manera dulce y cariñosa todo lo que ocurre en su interior.

Si bien todos cuentan con su costado sensible, existen algunos astros que tienden a resultar más dulces y lúdicos con respecto a sus sentimientos. Es por ese motivo por el que se destacan por ser cariñosos, mientras que otros no tanto.

A continuación, el listado de los cinco signos del Zodíaco más cariñosos y sus cualidades más predominantes.

Piscis

Este signo de Agua adora demostrar su afecto a los demás y no teme mostrarse vulnerable. Sus nacidos son sensibles y cálidos, siempre se encuentran de buen humor y están dispuestos a pasarla bien. Cuando quieren a alguien, no dudan en dejar en claro sus emociones y harán todo lo posible por hacer sentir amada a esa persona especial. Sin embargo, su espíritu optimista y dulce hace que se relacionen de manera gentil con los demás. Pueden resultar cariñosos incluso con individuos que no conocen, debido a su confianza.

Les gustan los abrazos, los pequeños detalles y las declaraciones de amor en público. No sienten vergüenza a la hora de desenvolverse en entornos con muchas personas, por lo que siempre se muestran tal cual como son. Es por ello que son considerados como uno de los signos más afectuosos de toda la rueda zodiacal.

Tauro

Las personas de Tauro suelen ser más cariñosas con sus parejas Shutterstock

El signo del toro está regido por Venus, el planeta del amor, la belleza y el placer. Es así que los taurinos disfrutan darse todos los gustos posibles en vida. Disfrutan sentirse queridos y, a pesar de tener una personalidad seria y un tanto reservada, por dentro cuentan con un corazón noble que ama con mucha generosidad. Les encanta pasar tiempo en sus hogares, motivo por el cual muchos eligen dedicar este espacio para compartir momentos de calidad con su persona especial.

Adoran las caricias, los abrazos, los besos y los regalos. Son muy detallistas y, a la hora de agasajar a sus seres queridos, se esfuerzan para sorprenderlos. Es posible que sean muy cariñosos con sus parejas, desde un punto de vista físico. En cuanto a su familia y amigos, buscarán la manera de transmitir su amor a través de obsequios, ya que les cuesta expresar sus emociones verbalmente.

Cáncer

El cangrejo es otro de los astros más adorables del Zodíaco, puesto que se encuentra regido por la Luna. En astrología, este astro es considerado un planeta que simboliza la figura materna, las emociones, la sensibilidad, el subconsciente y los instintos. Es así que las personas de Cáncer se caracterizan por su sensibilidad y conexión profunda con su interior. De esta manera, no temen mostrar lo que sienten, ya que no les importa ser juzgados por los demás. Cuando quieren a alguien, lo hacen con completa generosidad y devoción.

Una de las maneras más típicas de demostrar su afecto es a través de actos de servicio. Siempre buscan ayudar a los demás o hacerles pasar un buen momento. Si reciben a alguien en su casa, serán grandes anfitriones que recordarán los gustos de sus invitados, cocinarán y prepararán cada detalle de una velada inolvidable. Asimismo, aman los abrazos, los besos y las palabras de afirmación que expresen su adoración por los demás.

Leo

A las personas de Leo les gusta ser muy públicos con sus demostraciones de cariño Shutterstock

A pesar de contar con un exterior fuerte y dominante, las personas de Leo son dulces y muy sensibles en su interior. Este signo de Fuego cuenta con grandes pasiones y, cuando ama a alguien, no dudarán en demostrarlo. Les encanta hacer grandes escenas o actos de afecto, especialmente si se encuentran en un lugar público. No dudarán en subir fotos a las redes sociales con grandes dedicatorias para sus seres queridos en fechas especiales como cumpleaños, aniversarios u otras ocasiones.

Dan todo de sí mismos en las relaciones, especialmente cuando se encuentran en pareja. Esto se debe a su capacidad afectiva como también a su expectativa de recibir lo mismo.

Libra

El carisma amable y dulce de las personas de Libra los convierte en uno de los seres más cariñosos de la astrología. Es que el signo de la balanza es cordial con todo el mundo y busca hacer sentir cómodos a los demás. Se encuentra regido por Venus, el planeta del amor, que les otorga a sus regidos su capacidad de convertir todo gesto en un gran acto. Con una gran belleza, buenos modales y delicadeza pueden reconfortar a cualquier persona.

Es probable que su fuerte se encuentre en sus palabras, ya que saben cómo expresarse. De esta manera, demostrarán sus emociones a través de sus conversaciones, cartas o mensajes en redes sociales. Realizarán cualquier gesto posible para hacer felices a los demás, mientras que siga ciertos criterios estéticos y coloquiales que tanto adoran.

LA NACION