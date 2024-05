¿Cuáles son los signos del Zodíaco más manipuladores?

Escuchar

Los signos del Zodíaco cuentan con características que los diferencian entre sí. Mientras que los del elemento agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) son emocionales y sensibles, los de aire (Géminis, Libra y Acuario) suelen priorizar su mente por sobre su corazón. Por su parte, los de fuego (Aries, Leo y Sagitario) son impulsivos y eufóricos, mientras que los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) tienden a mantenerse calmados y estables.

La manipulación puede ser vista como una conducta absolutamente negativa. Sin embargo, se trata de una tendencia o cualidad que las personas pueden adoptar ante ciertas circunstancias y con un fin en particular. Es posible deducir que esta cualidad se encuentre mayormente asociada con los signos de aire. Sin embargo, existen otros factores y rasgos de cada signo solar que definen con mayor certeza a sus nacidos.

Hay algunos signos que se destacan por sus tendencias a manipular otras personas Shutterstock

A continuación, los cinco signos del Zodíaco más manipuladores y sus cualidades principales.

Escorpio

Los nacidos bajo este signo de Agua son famosos por su poder de persuasión. Son buenos para convencer a los demás, ya que su forma de ser genera intriga e interés en las personas. Es por ello que cuando hablar, resulta atractivo y concluyente. Asimismo, el escorpión se caracteriza por su perfil bajo y reservado. Nunca expresa todos sus pensamientos y siempre cuenta con un as bajo la manga. Es así que cuando se mueve o realiza algo puede que cuente con una intención oculta.

Si bien esto puede ser visto de manera negativa, no siempre lo es. Los escorpianos aprovechan la manipulación para poder alcanzar la verdad. Detestan las mentiras y los secretos, por lo que no les gusta que los priven de información. En ese sentido, harán todo lo posible para crear un plan y obtener lo que desean. Se trata del signo de la transformación que da fin a lo oculto y lo saca a la luz.

Géminis

Los geminianos pueden manipular a su círculo social para que no vean su lado oculto Shutterstock

El signo de los gemelos es el segundo en esta lista, ya que suele utilizar su personalidad dual para conseguir lo que desea. Los geminianos son alegres, joviales y generosas. Les encanta hacer nuevos amigos en todo lugar que van y pasar tiempo con grandes grupos de personas. Les gusta sentir que poseen un gran círculo social con el cual puedan contar para lo que necesitan.

Sin embargo, ocultan un lado un tanto más solitario y egoísta que los lleva a reflexionar. Esto los puede llevar a ser rencorosos, ya que luchan por ocultar su costado menos amigable a los demás. De esta manera, intentan manipular la situación para mostrarse joviales en todo momento, con el objetivo de que su círculo cercano los considere e invite a sus planes.

Aries

Como buen signo del Fuego, Aries se caracteriza por su personalidad fuerte, su carácter eufórico e intención de sobresalir. Son competitivos por naturaleza: les gusta ser los primeros en todo y cuando pierden se enfadan. Siente la necesidad de tener el control de cualquier situación y liderar, algo que muchos destacan por sus cualidades al mando de grupos de trabajo. Es así que buscan acomodar cualquier circunstancia a su beneficio para poder salir favorecidos.

De esta manera, el carnero manipulará su entorno con el fin de sacar provecho. Algunos utilizarán la información obtenida a través de esta técnica para usarla a su favor y conquistar sus metas. Al dividir responsabilidades, elegir destinos de vacaciones o realizar cualquier tipo de decisión, siempre intentarán dar el primer paso para conseguir lo que desean.

Capricornio

Las personas de Capricornio harán todo en su poder para alcanzar el éxito, incluso manipular a otros Shutterstock

Las personas de Capricornio son calmas y reservadas, les gusta mantener un perfil bajo y no ostentar. Sin embargo, se trata de uno de los signos más exitosos y trabajadores del Zodíaco. Dedican gran parte de su vida a su formación académica y entregan toda su energía a su carrera. Es por ello que son determinantes y exigentes con su entorno al momento de compartir un proyecto. De esta manera, deciden adelantarse a los problemas y moldear las situaciones, con el fin de que resulten de la mejor forma posible.

Es decir, persuaden a sus equipos y manipulan ciertas dinámicas para evitar errores innecesarios. Prefieren esforzarse un poco más que el resto y trabajar en lo oculto para conseguir sus objetivos. Es por ello que dedicarán horas extras, crearán una red de contactos y mantendrán un perfil coloquial con todo el mundo para causar la mejor impresión.

Leo

El león es conocido por su personalidad extrovertida y alegre. Les encanta sentirse el centro de la atención y animar cualquier reunión. No les gusta cuando alguien no valida sus cualidades únicas, ya que los hace sentir inseguros y los lleva a enfadarse. Quien no celebre su talento, será un enemigo oculto para los leoninos.

De esta manera, son capaces de influir en la opinión pública para crear cierta imagen sobre algunas personas o incluso de sí mismos. En muchos casos, deciden utilizar la manipulación para aumentar su ego y compartir con otros sus logros, los que podrían ser exagerados por sus palabras.

LA NACION

