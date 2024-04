¿Cuáles son los signos del Zodíaco más rencorosos?

Escuchar

El rencor es un sentimiento humano que todas las personas experimentan en algún momento de su vida. Este puede darse en diferentes ámbitos, tanto el personal, competitivo, laboral como vincular. Algunos mantienen remordimiento tras haber sido derrotados en una competencia, descubierto un secreto o traición.

Existen ciertos signos del Zodíaco que poseen mayor predisposición a sentir rencor. Los del elemento Agua, al ser naturalmente sensibles, se sienten afectados con mayor facilidad por todo lo que sucede en su entorno.

Las personas con signos de Agua o Tierra tienden a ser más rencorosos Ekateryna Zubal - Shutterstock

Por su parte, los de tierra son obstinados y resulta difícil cambiar su parecer, motivo por el cual si se enfadan pueden permanecer de esta manera por mucho tiempo. En cuanto a los nacidos bajo la energía de fuego o de aire viven el remordimiento de una manera más impulsiva y liviana. Puede que se enojen por cuestiones más superficiales, pero su naturaleza les facilita superar estos conflictos.

A continuación, los cinco signos del Zodíaco más rencorosos y que más les cuesta perdonar a otros.

Escorpio

Sin dudas, se trata de los individuos más rencorosos, según la astrología. Al estar regido por elemento Agua, este signo es sensible por naturaleza, posee emociones profundas y es muy apasionado. Es por ello que tiene la capacidad de amar con toda sus fuerzas. Sin embargo, esto puede revertirse completamente si se sienten traicionados. Detestan la mentira y los secretos, por lo que les costará perdonar al experimentar alguna de estas circunstancias con alguien de sus círculos cercanos.

Los nacidos bajo el signo del escorpión poseen una gran memoria, capaz de recordar cada detalle, frase y aspecto de una situación. Utilizan toda esta información para tomar una postura que nadie podrá modificar. Cuando alguien los hiere, lo recordarán por siempre y mantendrán la guardia alta hacia aquella persona. Podrán pasar años de disculpas, gestos y mucho trabajo, pero los escorpianos raramente superarán su rencor.

Cáncer

Por guardar su rencor, las personas de Cáncer a veces pueden tener arrebatos de enojo Shutterstock

Al tratarse de uno de los signos más generosos, cariñosos y protectores del Zodíaco, así que resulta difícil percibirlos como rencorosos. Sin embargo, el cangrejo es un ser pasional que tiene mucho para dar a quienes ama, y que secretamente espera lo mismo de los demás. No suele ser frontal y prefiere evitar los conflictos, lo que los lleva a guardar remordimiento cuando las cosas no resultan como las esperan. Esto les trae muchos problemas, ya que no suelen comunicar sus emociones y tienden a ser susceptibles.

Ante la sorpresa de los demás, los cancerianos puede que exploten repetidamente en un acto de desahogo, por el cual expresan todo su dolor sobre situaciones que han pasado hace tiempo. También suelen guardar años de rencor hasta finalmente decirlo o, en algunos casos, permanecer con esas emociones negativas.

Tauro

Las personas de Tauro valoran los placeres simples de la vida. No tienen demasiadas pretensiones acerca de sus vínculos, ya que creen que la fórmula de la felicidad se basa en la gratitud. Son autosuficientes y poco demandantes con los demás. Cuando desean algo, trabajan ellos mismos por lograrlo y les gusta compartir sus logros con otros.

Solo piden ayuda a los demás cuando realmente lo necesitan en situaciones extremas. Si alguien no cumple con sus pedidos, podrían sentirse desilusionados. Esto le generan inseguridad y desconfianza, ya que no suelen demandar cosas a los demás. Es por eso que comenzarán un camino de rencor del que les costará salir gracias a su personalidad obstinada.

Aries

El signo del carnero es rencoroso cuando pierde. Se trata de uno de los signos más competitivos y ambiciosos del Zodíaco. Para ellos toda situación es la oportunidad de demostrar sus capacidades, talento o superioridad y adoran ganar. Se encuentran en un constante juego con su ego, en el que siempre desean salir victoriosos.

A diferencia de otros signos, no son los mejores a la hora de perder. Si llegan a ser derrotados por una situación, contrincante o dinámica, se sentirán completamente avergonzados. En vez de realizar una autocrítica, mostrar humildad o simplemente tomárselo como un juego, se enfadan por completo. Incluso pueden sentir rencor por quienes hayan sido mejores que ellos en alguna disciplina.

Las personas de Aries no pueden soportar perder Shutterstock

Géminis

Los geminianos son alegres, divertidos y muy sociales. Les gusta pasar tiempo con sus amigos, hacer planes y mantenerse ocupados. Les cuesta hacer cosas por sí mismos, ya que no les gusta sentirse solos. Conocido como el signo de las dos caras y la dualidad, sus regidos poseen un costado un tanto desconfiado y rencoroso. Les duele ser excluidos de actividades o eventos. Se sentirán traicionados si se enteran de que alguien los mantuvo fuera de un plan, les ocultó algo o no compartió una alegría con ellos.

Les cuesta perdonar a los demás porque suelen esconden su enojo y descontento. Esto hace que acumulen pensamientos negativos que muchas veces mantienen en privado, puesto que no desean ser vistos como conflictivos. Esta falta de comunicación y transparencia hace que se mantengan en esta postura por mucho tiempo y no puedan resolverla con los demás.

LA NACION

Temas Astrología