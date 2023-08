escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 23 de agosto a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es preciso que reconozcas que a veces eres demasiado duro con tu pareja y que necesitas cambiar esa forma de ser si es que quieres estar bien con él o ella. Escúchala, compréndela, eso es lo que se supone que hace un ser amado.

Tauro

Estás en el momento de evaluar tus fortalezas y debilidades, solo así sabrás cuáles son las oportunidades de crecimiento que debes aprovechar. Conocerte a ti mismo es esencial para ir en busca de tus objetivos, así sabrás qué posees y de qué careces.

Géminis

Los astros te dicen que no prometas lo que no cumplirás, ya que las promesas no deberían ser un motivo de discusión entre tú y tus allegados. Enfrenta los problemas de forma valiente, no trates de excusarte en nada.

Mhoni Vidente dio predicciones para hoy Captura

Cáncer

En ocasiones no es del todo negativo dejar ir buenas oportunidades. Es bueno saber reconocer cuando algo no es para ti, eso no significa que no estás listo para los nuevos retos, sino que eres consciente de lo que quieres.

Leo

No pongas todo tu esfuerzo sin antes estar seguro de que dará frutos. Por ejemplo, si te involucras en esa relación, asegúrate de que esa persona sienta lo mismo, o si estás en un proyecto laboral, pide la remuneración correcta.

Virgo

La recomendación para ahora es que dividas tus objetivos en pasos un poco más certeros. No tiene caso que trates de alcanzar algo casi imposible, es mejor que vayas lento pero seguro, alcanzando cada vez un escaño.

Libra

Es importante que sepas decir que no cuando algo te desagrada o simplemente no te sientes cómodo. No tienes por qué participar en cosas que te hacen sentir mal o que no te causan satisfacción. Comunícaselos a quienes te rodean.

Escorpio

Este es un momento idóneo para que evalúes si tu pareja tiene el mismo compromiso que tú en la relación. Es probable que tú seas quien dé más y eso no es justo. Si bien el amor es un proceso constante de cambio, ambos deben estar alineados.

Sagitario

Descubrirás que alguien cercano te traicionó o benefició a tus rivales y, en un principio, te dolerá mucho, pero luego te darás cuenta de en quién no debes confiar. A partir de ahora, sé más selectivo sobre a quién le cuentas tu información.

Capricornio

El amor no debe ser una batalla constante, si eso es lo que sientes, es probable que estés con la persona incorrecta. Es todo lo contrario, tienes que sentirte protegido, amado y satisfecho. No es una lucha ni un sufrimiento.

Mhoni Vidente hizo sus predicciones Captura

Acuario

Ya es tiempo de que dejes la mediocridad profesional a un lado y que decidas hacer algo por tu carrera. Nadie más lo hará por ti, tú tienes que trabajar en tu futuro y en buscar las oportunidades. No tengas miedo.

Piscis

Tu signo lleva casi tatuada la fórmula del éxito, así que no hay nada de lo que debas temer o dudar en ese ámbito. Tienes que ser consciente de que, aunque haya obstáculos en el camino, alcanzarás todos tus objetivos.