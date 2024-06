Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 10 al 16 de junio

Escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana las Ratas deberán ir despacio y con cuidado. Las exigencias laborales amenazan con desgastar tus energías. Respirar profundo, apartarte de las preocupaciones y equilibrar las emociones serán tareas imprescindibles. La sensación puede ser ambigua. En positivo, inclina a la complementación a la hora de relacionarte y compartir. Pero, en negativo, puede llevar a disputas, discusiones o conflictos con socios, colegas o pareja. Implica el desafío de ser tolerante, saber consensuar y desarrollar paciencia. Algunas cuestiones dependerán de los demás y esta aceptación puede costarles mucho a las Ratas más independientes.

Tendencia : atracción por lo novedoso y diferente.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Determinación y fuerte energía para perseguir los objetivos que te has trazado. La buena influencia del momento propiciará una actitud abierta y positiva que cada Búfalo sabrá potenciar. Aceptarás cualquier desafío siempre que implique un avance en tu carrera. También se incrementarán las actividades en el hogar, propicio para innovaciones domésticas, así como para estrechar vínculos con los más jóvenes de la familia. Algo en torno a la vivienda puede ser un tema importante esta semana. Paseos y buenos momentos con amigos. Encanto y fuerte magnetismo que te lleva a vivir el amor de manera plena y natural.

Tendencia : actitud positiva que atraerá el amor y la buena fortuna.

Rata, Dragón, Búfalo, Tigre, Gato, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro, Chancho, los 12 animales de la rueda zodiacal oriental Pixabay

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre es uno de los signos más amigable y humano. En esta etapa estas características estarás potenciada. Te sentirás inclinado a participar en trabajos grupales y a ocupar un lugar de liderazgo dentro de tu trabajo. Las actividades humanitarias que tiendan a brindar un mayor bienestar a un gran número de personas traen satisfacción a tu espíritu altruista. Podrás reorganizar tus asuntos y también generar proyectos redituables. Tendrás mayor libertad de movimiento y sentirás que es posible disfrutar de las tareas cotidianas. Replanteos que permitirán dejar atrás viejos conflictos y lograr una mejor convivencia.

Tendencia : amigos que ayudan a resolver un asunto familiar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Tiempo de espera para el Gato. No será momento oportuno para lanzarte hacia nuevas contiendas, ni para realizar cambios que impliquen riesgos. Lo mejor será dilatar lo que sea posible a la espera de mejores condiciones para hacerlo. Cuidá mucho tus movimientos y no descuides los papeles, negocios y todo lo concerniente al trabajo. Esta etapa puede traer descuidos, olvidos o despistes, así que será importante estar atento y prevenir cualquier inconveniente. Momento propicio para la reflexión, el establecimiento de prioridades y el autocuidado. Estarás emocionalmente vulnerable y deberás ser paciente, discreto y receptivo.

Tendencia : transformar lo negativo a través del agradecimiento y la buena predisposición.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Una excelente predisposición para concretar negocios rentables movilizará el sector económico del Dragón que podrá percibir alguna ganancia extra. Las circunstancias te permitirán llevar a buen puerto tus planes y encontrar los medios para realizarlos. Se activa la comunicación y el entusiasmo en cada intercambio. Será un tiempo de apertura en la forma de relacionarte y conectar con los demás. Progresarás espiritualmente al cooperar y establecer múltiples relaciones interpersonales. Aumentará tu autoestima y conocerás a nuevas personas que serán muy importantes en tu futuro.

Tendencia : tiempo de tomar el mando, crear y prosperar.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Advertirás en tu entorno un aire positivo y lleno de novedades que podrán implicarte personalmente. La habilidad y sentido común, propios de tu signo, te llevarán a trabajar persistentemente en tu profesión. El deseo de seguridad estará bien respaldado y no se te escapará ningún detalle. La naturaleza precavida e industriosa de la Serpiente te hará muy responsable y eficaz; sabrás construir un mundo útil mediante el trabajo asiduo y una paciente convicción. La razón reinará en este período, por lo que será muy propicio para corregir conductas o errores del pasado que te permitirá vivir el amor de manera más serena y madura.

Tendencia : necesidad de definir y ordenar las cosas.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Recibirás nuevas propuestas laborales que implican mayores ingresos con la posibilidad de traslados o viajes. La comunicación estará muy activada, pero deberás atender demasiados asuntos a la vez y cuidarte del cansancio y el estrés. Cada Caballo deberá organizarse correctamente para cumplir con todo y cosechar interesantes beneficios. Despertarás a la vida amorosa y quienes estaban pasando por un período de introspección, tendrán grandes oportunidades de abrirse y acercarse al amor. Enamorado del amor, el Caballo encontrará en las relaciones amorosas un idóneo escenario en donde manifestarse.

Tendencia : evolucionan las ideas, recursos disponibles.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana la Cabra podrá organizar y planificar su presupuesto de cara al futuro. Se trata de un período más apto para la reflexión que para la acción. Aprovechá el momento para meditar sobre tus aspiraciones y necesidades. Se impone la necesidad de tomar decisiones con respecto a los objetivos y metas que deseas alcanzar. Tomarás conciencia de la íntima ligazón que existe entre el cuerpo y los estados emocionales, lo cual te permitirá avanzar en la senda del desarrollo integral y armónico. Las relaciones encontrarán muchos motivos para compartir y disfrutar. Encontrarás contención y reposo en la pareja.

Tendencia : sentir confianza y gratitud ante la vida.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono dispondrá de una gran predisposición positiva para enfrentar la intensa vida social que le espera en estos días. La posibilidad de asociarte con un viejo amigo podrá aportar solidez a tus proyectos. Mejora la economía y las posibilidades de progreso. Las energías te acompañarán en este período, aunque algunos asuntos familiares serán motivo de preocupación y demandarán tiempo y dedicación extra. En el amor lograrás superar dudas y mostrar tus verdaderos sentimientos. A los más solitarios del signo se les presentará la oportunidad de abrirse y vencer la propia resistencia.

Tendencia : viajes o pequeñas escapadas.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo enfrentará el desafío de delegar responsabilidades, algo que en general le puede resultar difícil. Sacar conclusiones para mejorar las ganancias, dejar de lado actitudes poco consensuadas con los demás y esperar un tiempo de buenas propuestas será lo más conveniente en esta etapa. Pronto se abrirá el horizonte laboral y recibirás novedades alentadoras. Habrá mayor compromiso en las relaciones personales. Cada Gallo podrá reconocer y conectar con sus emociones y disfrutar a pleno este impulso. Lo mejor será no instalarse en las contradicciones y encontrar claridad en tus deseos.

Tendencia : diplomacia para mantener la armonía familiar.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Ideas interesantes ayudarán en la organización personal y las finanzas del Perro. Los asuntos académicos, comunicacionales e intelectuales toman relevancia en estos días. Circunstancias que ponen de relieve tu capacidad de seducción y diplomacia. Podrás remontar situaciones laborales con energía y estudiar nuevos proyectos o inversiones a futuro. Tendrás la oportunidad de encontrar las personas adecuadas para asociarte. Cautivante, el Perro recuperará el romanticismo y sabrá confiar en sus intuiciones y buen olfato a la hora de la conquista. Buscarás seguridad en tus afectos y, como es habitual, tu entrega será sincera.

Tendencia : una singular protección acompañará cada uno de tus pasos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Noticias alentadoras reactivarán proyectos que estaban en espera. El Chancho se sentirá estimulado, ya que surgirán nuevas oportunidades para crecer y competir. Pero deberás cuidarte las espaldas y no confiar en todo el mundo; reservá para los más íntimos tu confianza. Notarás mayor aplomo, en general, con una armonía y madurez interior que traerá calma a tus días. La vida se tornará más interesante, con una chispa especial. El largo camino de transformación que has emprendido en las relaciones personales señala que ya es hora de imaginar y diseñar las nuevas reglas del juego que te has propuesto.

Tendencia : propuestas audaces, momento de renovación.