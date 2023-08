escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 9 de agosto a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Tienes que aprender a escuchar a tu pareja y no subestimar sus palabras. Sé más comprensivo y trata de entenderla cuando pasa por momentos difíciles. Deja un poco del lado tu trabajo cuando se trate de personas que amas.

Tauro

Te llegará una propuesta interesante, con la que obtendrás beneficios para tu economía. Puede ser algo relacionado con trabajo o inversiones. Si no quieres aceptarla desde el inicio, analízala, pero no la rechaces.

Géminis

No permitas que tu relación caiga en la monotonía porque es muy difícil salir de ahí. Exprésale a tu ser amado lo que sientes y permite que haga lo mismo. Es fundamental que exista este tipo de comunicación en una relación.

Cáncer

Es normal enfrentar pérdidas y errores en tu ámbito de trabajo, así que no te castigues por ello. Haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes. Lo importante es seguir adelante y nunca dejarte vencer.

Leo

Es momento de que revises tu carga de trabajo para que te asegures de que está equilibrada con la de los demás. Si realmente hay una buena organización, entonces enfócate solo en lo tuyo y no en lo de tus compañeros.

Virgo

La recomendación de los planetas es que le demuestres cariño a tu pareja en todas las circunstancias, no solo cuando hay problemas. Esa persona debe sentir que es especial para ti y que la valoras en todo momento.

Libra

Si tienes personas a tu cargo en el trabajo, asegúrate de darles instrucciones claras para evitar malentendidos. También revisa el tono y la forma en el que se las brindas porque podrías caer en la grosería.

Escorpio

Si sientes que estás en un trabajo que no te apasiona, quizá es momento de cambiar y reflexionar hacia dónde quieres ir. No te conformes con nada, llegaste a este mundo a cumplir tus sueños y vivir de lo que amas.

Sagitario

Eres uno de los signos más controladores y eso tiene que cambiar. A veces está bien soltar las riendas y dejarse llevar por lo que el destino tiene preparado. No hace falta que planifiques en exceso todo el tiempo.

Capricornio

Es un buen día para sustituir a esos socios o empleados que no se comprometen al 100% con tu proyecto. No permitas que estén en tu equipo si no están dispuestos a darlo todo como tú. Rodéate de quienes te impulsen al éxito.

Acuario

Es muy probable que sufras algunos problemas económicos, pero sabrás adaptarte muy bien a ellos. Además, encontrarás la solución muy pronto. Mantén una actitud positiva para evitar caer en la desesperación.

Piscis

Trata de que entre tú y tu pareja haya la menor cantidad de confrontaciones posibles. En una relación están para apoyarse entre sí, si no lo hacen significa que están en el lugar incorrecto. Arréglenlo rápido o no habrá marcha atrás.