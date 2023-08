Es experto en finanzas y advierte sobre un error que cometen los ganadores de la lotería (como Edwin Castro)

escuchar

El jugador de la lotería Edwin Castro se volvió rico de la noche a la mañana al convertirse en el único ganador del sorteo Powerball de 2040 millones de dólares, el más alto de la historia en Estados Unidos. Después de analizar sus opciones, optó por una suma global del US$997,6 millones, según la Lotería de California. Ahora, un experto en finanzas recomendó a los ganadores no imitar sus decisiones y elegir la opción de pagos anuales.

Cuando se gana el gran premio de la lotería Powerball o Mega Millions, los jugadores tienen dos opciones. Una es cobrar la cifra anunciada para un solo pago, mientras que la otra es llevarse el pozo máximo en casi 30 años. La mayoría opta por la primera alternativa, para poder disponer de su fortuna inmediata. Al respecto, Robert Pagliarini, un destacado planificador financiero certificado, calificó como un “error” esta elección.

Una de las primeras decisiones financieras de Edwin Castro fue comprar una mansión en el barrio de Hollywood Hills Simon Berlyn / Dirt

Cuando Castro cobró su premio de la lotería, renunció a una gran fortuna que pudo recibir mediante el pago en varias décadas. Sin embargo, su decisión no es diferente de la de otros jugadores. Ninguno que haya ganado el Powerball ha optado por recibir la fortuna vitalicia desde 2014.

Pagliarini, quien también es asesor patrimonial y presidente de Pacifica Wealth Advisors, declaró a The Sun que los ganadores solo tienen “una oportunidad” de hacer que su premio dure. “Si recibes la cantidad total, tienes que darte cuenta de que si empiezas a cometer errores o malas inversiones, no hay vuelta atrás”, señaló. “No es como si te fuera a tocar la lotería otra vez. Solo tienes una oportunidad”.

El experto agregó que la presión a la que se enfrentan quienes ganan la lotería puede aligerarse si deciden cobrar en plazos. “La verdadera ventaja de aceptar la anualidad es que cada año recibes un nuevo cheque. Puedes meter la pata año tras año y tomar malas decisiones. Al sexto o séptimo, podrías por fin pensar: ‘Tengo que tomar mejores decisiones’”.

El reconocido autor y estrella de TV sugirió que aquellos que no tengan experiencia con grandes cantidades de dinero en efectivo sean más cuidadosos. Esta opinión coincide con la del multimillonario Mark Cuban, quien dijo a The Dallas Morning News que los ganadores no deberían aceptar la suma global.

Además de revelar cuál es la mejor manera de cobrar la lotería, Pagliarini también ofreció consejos sobre cómo los jugadores deben llevar su nueva riqueza, incluidas las solicitudes de préstamos. Recomendó formar un equipo de expertos y asesores para adaptarse al estilo de vida. Sobre qué responder a amigos y familiares que quieren dinero prestado, sugirió: “A veces es cuestión de ‘Bueno, déjame revisar tu pedido. Voy a consultarlo con mi equipo y ver si es algo en lo que podemos ayudar’”.

El pozo de Mega Millions para este martes es histórico

Este martes 8 de agosto, una persona podría ganar US$1510 millones de dólares en el pozo más grande de la historia de Mega Millions. De esta manera, se uniría a ganadores que, como Castro, tienen que tomar la decisión de cómo quieren recibir su premio.

Un cartel en la Interestatal 80 muestra la cuantía del bote de la lotería Mega Millions, el 3 de agosto de 2023, en Lodi, Nueva Jersey (AP Foto/Ted Shaffrey) Ted Shaffrey - AP

No ha habido un gran ganador de Mega Millions desde el 18 de abril. Las probabilidades de convertirse en el afortunado son de aproximadamente una entre 302,58 millones.

LA NACION