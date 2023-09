escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 18 al 22 de septiembre a través de El Heraldo de México. Desde primera hora de este lunes, la pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot, del arcángel y de la suerte. La cubana también reveló lo que hay que hacer para tener abundancia.

ARIES

No te metas en problemas que no te corresponden porque solo te robarán energía que debes guardar para atender tus propios conflictos. En cuanto al amor, seguirás estable con tu pareja y pasarán instantes románticos.

TAURO

Estás en el momento correcto para tomar decisiones drásticas respecto a un tema que te ha conflictuado mucho últimamente. Es hora de que evoluciones y que hagas los cambios necesarios a tu alrededor, solo así crecerás.

GÉMINIS

Los astros te dicen que es tiempo de que te des tú mismo todos los gustos que nadie te dio y que experimentes las satisfacciones que te hacían falta. Es preciso que comprendas que no todo puedes obtenerlo de los demás, sino que tienes la capacidad de brindártelo.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Captura YouTube

CÁNCER

Estarás más saludable que nunca en el ámbito físico, emocional y mental. Tendrás toda la fuerza necesaria para lograr tus objetivos de vida. Por otro lado, cuídate de los chismes a tu alrededor porque estarán a la orden del día.

LEO

Se impone que seas más cauteloso a la hora de hacer inversiones porque no siempre es un buen momento. Podrías perder tu dinero si las haces cuando la suerte no está a tu favor. Analiza bien el mercado.

VIRGO

Llegará a tu vida un nuevo amor, en caso de que no tengas pareja. Será de un signo de fuego, que son los más compatibles contigo. No desaproveches la oportunidad de volver a ser feliz al lado de alguien. Pon todo de tu parte.

LIBRA

Estás totalmente preparado para enfrentar los desafíos que te lleguen, pero eres el único que no se da cuenta. Tienes que comenzar a confiar más en ti y a explotar los talentos que tienes ocultos, obtendrás muchos frutos de eso.

ESCORPIO

Trata de olvidar a esa persona que no era para ti y siempre te demostró que no estaría en tu vida. No vale la pena sufrir por alguien que no lo merece. El tiempo te dará la razón y es probable que hasta conozcas a alguien más.

SAGITARIO

Si no estás en un buen momento con tu pareja, lo mejor es que lo conversen. Intenten llegar a un arreglo, o bien, tomarse un tiempo para estar solos. Lo importante es que tengas estabilidad en cuerpo y mente, así como en el ámbito emocional.

CAPRICORNIO

Sé un poco menos ambicioso porque es algo que no te llevará a nada bueno. No hay nada de malo en querer hacer dinero, pero cuando eso ya se convierte en una obsesión es cuando se presentan los problemas.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de la semana Captura de video de YouTube

ACUARIO

Cuídate de los chismes con tus compañeros de trabajo porque podrían dañarte. No les cuentes nada que después puedan utilizar en tu contra. Tampoco te rodees de gente que solo habla mal de otras personas, es un ambiente muy negativo.

PISCIS

Eres uno de los signos que no sabe reconocer sus errores, algo que debes cambiar cuanto antes. Sé más honesto contigo y con la gente que está a tu lado. Pide disculpas cuando sea necesario, es también un acto de amor hacia los demás.