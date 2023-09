escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 6 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Sueles tener un carácter fuerte y eso asusta a quienes te rodean, muchas veces la gente no te dice lo que siente por miedo. Lo que necesitas es mesurar un poco tu temperamento y escuchar a los demás, no solo tú importas.

TAURO

Existe la posibilidad de que se concrete el negocio que tanto querías en fechas próximas. Solo tienes que enfocarte y hacer todo lo que esté en tus manos para lograrlo. Confía en el proceso, la energía planetaria está sobre tu signo y todo saldrá bien.

GÉMINIS

Eres una persona muy cambiante, lo que sientes hoy puede que no sea lo mismo mañana. La recomendación en ese sentido es que trates de no perderte en el camino y que te mantengas firme en algo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Los astros te dicen que no puedes cuidar de todos, así que deja de intentar hacerlo. Es muy desgastante para ti tratar de crear escenarios perfectos para tus seres queridos. Ellos mismos deben buscar su felicidad.

LEO

Se impone que busques espacios para descansar y relajarte. Eso no significa que no seas fuerte o que no puedas con todo, es algo que necesita el cuerpo y la mente por naturaleza. También es una forma de demostrarte amor propio.

VIRGO

Ya es momento de que dejes a un lado tu perfeccionismo, no todo puede ser como tú lo quieres u ordenas. La vida no es así, es más espontánea. No permitas que la búsqueda de lo ideal te prive de disfrutar tu entorno.

LIBRA

Es preciso que aprendas a vivir sin pensar tanto en qué pasará. En tu intento por encontrar un equilibrio en la vida, te pierdes del objetivo principal: ser feliz. Por otro lado, este miércoles estarás expuesto a temores del pasado.

ESCORPIO

Tienes que comprender que no en todos los instantes se necesita intensidad. Está bien que tú quieras sentir emociones fuertes a cualquier hora del día, pero no es sano. A veces puedes detenerte y aprovechar la tranquilidad.

SAGITARIO

Llegó la hora de que te desprendas de ese positivismo tóxico que tienes porque la realidad es que no todo puede ser tan bueno. A veces está bien mirar a los lados, observar lo negativo y trabajar en ello. No te asustes.

CAPRICORNIO

Sentirás el deseo de conseguir más objetivos y de escalar una nueva cima. No obstante, podrías tener inconvenientes en el camino. Que eso no te derribe, aprende a vivir con las imperfecciones de la vida sin rendirte.

ACUARIO

La única advertencia a la que le debes prestar atención el día de hoy es a que si tratas de cambiar la forma de pensar de otras personas tendrás problemas. No todos pueden ser tan de mente abierta como tú y es respetable.

PISCIS

No todos los sueños se hacen realidad y ya es hora de que lo comprendas. No te hundas en tus propias fantasías porque la vida es un poco más impredecible. Suelta el control y verás cómo disfrutas de lo que tienes.