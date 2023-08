escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este miércoles 9 de agosto a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. La luna transitará por Géminis y formará una cuadratura con Saturno en Piscis. Si eres de los que preguntan y curiosean, podrías encontrarte con respuestas evasivas o barreras cuando se toquen asuntos sensibles.

Aries

Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar porque podrías cometer alguna indiscreción. Cada palabra tiene peso en las personas que te rodean, por lo que tienes que ser muy responsable con eso. Confía en tu intuición.

Tauro

Tendrás grandes ganancias económicas en esta jornada, pero se te recomienda guardar una parte para futuros proyectos. No derroches como si no hubiera un mañana porque próximamente podrías necesitarlo.

Géminis

Te surgirán ideas innovadoras, dado que eres uno de los signos más brillantes e inteligentes. Solo trata de echarlas a andar de inmediato porque, de lo contrario, alguien más lo hará por ti. Construye bases sólidas para ir por tus metas.

Cáncer

Nacerá en ti un nuevo interés por todo lo místico y lo espiritual. Investiga e involúcrate tanto como lo creas necesario, lo más importante es que tú te sientas bien. Consulta con un experto cualquier cosa de la que tengas dudas.

Leo

A partir de este miércoles te relacionarás con gente interesante, en todos los sentidos. Se desarrollarán tus habilidades sociales para formar amistades largas. Buscarás ahora, más que nunca, conexiones sinceras.

Virgo

Tendrás más trabajo del que acostumbras y eso podría estresarte mucho, pero no te preocupes, lo harás todo bien. Solo calcula detenidamente cada movimiento que hagas porque estarás rodeado de gente muy exigente.

Libra

Se te darán oportunidades de viajar, conocer nuevas culturas y modificar ciertas maneras de pensar a raíz de eso. Por otro lado, enfrentarás problemas legales que hasta el momento desconocías, préstale atención a eso.

Escorpio

Comenzarás a esforzarte más que nunca en el ámbito sentimental. Querrás darles lo mejor de ti a quienes te rodean y lo valorarán mucho. Ahora te tomarás el amor más en serio, en todas sus expresiones y formas.

Sagitario

Recordarás a una persona de tu pasado mientras estás con tu pareja o conoces a alguien nuevo. Sin embargo, es mejor que te deshagas de esa nostalgia en cuanto puedas. No te estanques en algo que ya pasó.

Capricornio

La recomendación de los planetas para este miércoles es que le prestes un poco más de atención a tu salud física y emocional. Lo más valioso siempre debes de ser tú, no te descuides por nada. Asiste al médico solo para hacer chequeos de rutina.

Acuario

Querrás divertirte como nunca antes, pero el dinero será una limitante. Busca actividades en las que no se requiera mucha inversión, el objetivo es que salgas de la rutina y que te distraigas un poco. Explora varias opciones.

Piscis

Te darás cuenta del rol fundamental que tienes dentro de tu familia. A veces sientes que no les importas y que no te necesitan para nada, pero hoy sabrás que no es así. Eres crucial para mantener el orden y la coherencia.