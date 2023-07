El horóscopo de Niño Prodigio para la semana del 17 al 21 de julio

escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos para la semana del 17 al 21 de julio a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, serán días claves para avanzar en diferentes aspectos.

Aries

La energía planetaria está sobre tu signo, algo que te ayudará a emprender un proyecto familiar que tenías en mente. Une fuerzas con tus seres queridos para concretar todo más rápido. Será más sencillo si todos tienen el mismo propósito.

Tauro

Te abrirás de mente a nuevas ideas y aprendizajes desconocidos. Lo que antes veías como inaceptable ahora será parte de tu vida. Respecto a tus relaciones interpersonales, mejorarán y serán más prósperas en todos los sentidos.

Géminis

Los astros te dicen que no te preocupes por nada relacionado con el dinero, se te abrirán nuevas oportunidades de incrementar tus ingresos económicos. Utiliza esa buena racha para invertir en propiedades.

Los horóscopos de Niño Prodigio para la semana Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

Esta semana te darás cuenta del gran poder creativo que tienes y del gran impacto que pueden llegar a tener tus innovaciones. Déjate guiar por la intuición, todo saldrá a tu favor y te encaminarás por el sendero correcto.

Leo

Se impone que abordes las situaciones que tienes pendientes y que has intentado evitar a toda costa. Ya no puedes posponerlo más, si necesitas llorar, hazlo. Si es necesario que expreses lo que te angustia, no tengas miedo.

Virgo

Tendrás la motivación necesaria para emprender un nuevo proyecto que promete darte resultados magníficos. Cumplirás un rol fundamental en cualquier actividad que hagas, todos saben cuan inteligente eres.

Libra

Te sentirás triunfante en los próximos días porque alguien especial para ti reconocerá tus logros. Además, mejorará la percepción que tienen los demás acerca de tu trabajo y ganarás renombre en tu ámbito profesional.

Escorpio

Es posible que empieces a planear un viaje, dado que incrementarán tus deseos de explorar otras ciudades y terrenos desconocidos. En ese trayecto, la recomendación de los astros es que no te olvides de la buena alimentación y de dormir la cantidad de horas necesarias.

Sagitario

La abundancia no te faltará, es muy probable que te llegue a través de una herencia o de un apoyo financiero de un ser querido. Por otro lado, es preciso que te des momentos a solas para que puedas analizarte.

Capricornio

Todo lo vinculado con las relaciones interpersonales tiene buenas proyecciones. Se fortalecerán las que ya tienes y surgirán algunas nuevas. Aléjate de las ataduras y permite que se caigan esas barreras que había entre tú y algunas personas.

Los horóscopos de Niño Prodigio para la semana Niño Prodigio/Facebook

Acuario

Es la semana perfecta para que cuides tu salud en cuanto a lo que comes. También es importante que hagas actividad física para mantenerte con energía. No te dejes alcanzar por la rutina.

Piscis

Disfrutarás de hacer cosas que son altamente criticadas por la mayor parte de la sociedad. Sin embargo, no es algo de lo que debas preocuparte. A esta vida se vino a ser feliz, no a prestarles atención a los comentarios de otros.

