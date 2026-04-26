Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 26 de abril

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.

Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.

Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que estaba equivocado.

Amor: Comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. Hágase un tiempo para visitarla en los fin de semana.

Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada laboral muy productiva. Sepa que si trabaja duro, no tendrá ningún inconveniente para conseguir todo lo que quiere.

Bienestar: Descarte los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo deja actuar con claridad. Encuentre algún hobby o alguna actividad que lo distraiga.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |