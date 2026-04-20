Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 20 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 20 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
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Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 20 de abril
- Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.
- Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.
- Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Recuerde no descuidar los asuntos laborales. Sepa que será importante que trate de mantenerse con perseverancia en el cumplimiento de su rutina.
- Amor: Mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vinculo. Si no lo hace, su alma gemela terminará con la relación.
- Riqueza: Sea seguro y tenga más confianza en usted. Haga lo posible para concretar cada uno de los proyectos económicos que tiene guardado en el cajón.
- Bienestar: Momento Ideal para que tienda su mano solidaria y colabore con quienes lo necesitan en este momento. Sepa que de alguna forma se lo agradecerán.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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