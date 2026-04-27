Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 27 de abril de 2026

Momento optimo para alejar de su vida todas las tradiciones viejas. Sepa que es la causa que no le permite avanzar en muchos de los planes a futuro.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 27 de abril

Amor: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Riqueza: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Bienestar: Deje de sentirse esclavo de su trabajo. Rompa con la rutina, aproveche de su día de descanso para distenderse de todas las tensiones acumuladas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.

Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.

Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |