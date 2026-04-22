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Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 22 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 22 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 22 de abril de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 22 de abril de 2026

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 22 de abril

  • Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.
  • Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.
  • Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En este día por más que lo intente, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos. Trate de tranquilizarse y pensar bien cuando decida que hacer.

  • Amor: Debe romper con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura y no pueden seguir teniendo ese comportamiento.
  • Riqueza: Deje de comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario, tendrá problemas con sus compañeros. Evite usar el poder que tiene de manera errónea.
  • Bienestar: Será un día donde le costará demasiado finalizar todo aquello que empiece. Evite desesperarse por esas situaciones menores y siga por el camino que ha elegido.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi