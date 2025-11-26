Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Después de tantas idas y vueltas, alcanzará la paz interior que tanto esperaba. Sepa que todos los objetivos planificados fluirán sin obstáculos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 26 de noviembre

Amor: Sepa que no debe poner en peligro la estabilidad amorosa. Corte con las salidas nocturnas, de lo contrario, su pareja se enojará y podría terminar separado.

Riqueza: Relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretarlo.

Bienestar: Aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura hace días. Hoy su intuición le dirá como debe actuar frente a lo que tenga que vivir.

Amor: Intente hacer mejor las cosas con su alma gemela, ya que podría sufrir por amor. Debería regalarle una cena especial o una salida diferente a su pareja.

Riqueza: Si esta a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión.

Bienestar: Procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza.

