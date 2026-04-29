Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 29 de abril de 2026

Aproveche su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado hace tiempo. De esta forma, estimulará su creatividad al máximo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 29 de abril

Amor: No actúe a espalda de su pareja, si hay algo que le molesta convérselo con ella. De esta forma, lo único que logrará será ganarse su desconfianza.

Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.

Bienestar: Anótese en algún curso y comience lo antes posible a realizar danza, teatro o yoga. De esta forma, podrá equilibrar su salud físicas y psíquica.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |