Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 29 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 29 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
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Aproveche su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado hace tiempo. De esta forma, estimulará su creatividad al máximo.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el miércoles 29 de abril
- Amor: No actúe a espalda de su pareja, si hay algo que le molesta convérselo con ella. De esta forma, lo único que logrará será ganarse su desconfianza.
- Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.
- Bienestar: Anótese en algún curso y comience lo antes posible a realizar danza, teatro o yoga. De esta forma, podrá equilibrar su salud físicas y psíquica.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.
- Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.
- Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.
- Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |