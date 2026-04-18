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Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 18 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 18 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 18 de abril de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 18 de abril de 2026

Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 18 de abril

  • Amor: Evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos, de lo contario, la relación fluctuará. Vea que es lo que quiere y evite confundir a su alma gemela.
  • Riqueza: Gracias a la audacia y el poder que posee podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos hace meses.
  • Bienestar: Seguramente se despierte un tanto angustiado, evite asustarse. Realice alguna actividad y durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En estos momento, sepa que deberá mantenerse precavido en todo los sentidos ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito.

  • Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.
  • Riqueza: Si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también fue nuevo cuando ingreso a la empresa.
  • Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos mas íntimos. De esta forma, encontrará la repuesta a muchos de los interrogantes que tiene.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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