En este domingo 29 de noviembre, el horóscopo presenta recomendaciones astrológicas clave para los escorpianos. Es un día ideal para mejorar tu amor y la relación con tu pareja, siempre que sepas escuchar con el corazón antes de hablar. En el ámbito del dinero y el trabajo, las predicciones del zodiaco te alientan a iniciar ese negocio que tenías en mente, ya que se avecina una etapa de crecimiento. Si sentís un poco de desgano, tu bienestar físico y mental se verá fortalecido si te dedicas a la lectura y a conectar con tu mundo interior, dejando de lado los impulsos innecesarios para centrarte en tu equilibrio personal.

En este día, intente ser prudente con el modo que utiliza cuando quiere decir lo que piensa. Quizás, le convenga esperar para expresar sus pensamientos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 29 de noviembre

Amor: Relájese, ya que la relación mejorará. Procure aclarar sus verdaderos sentimientos y comprender los de su pareja. Aprenda a escuchar los dictados de su corazón.

Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.

Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En este día, evite dejarse inducir por la nostalgia. No se olvide que su impulso y alegría son sus principales aliados, confíe en su percepción.

Amor: No pierda la oportunidad de aclarar la situación con su alma gemela. Tómese todo el tiempo del mundo y dispóngase a mantener una charla pacifica.

Riqueza: Sepa que gracias a la capacidad que tiene para ser objetivo, en poco tiempo podrá afianzarse en su actividad profesional. Trate de ser perseverante.

Bienestar: Intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Sepa que muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |