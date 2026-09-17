Horóscopo de Escorpio jueves 17 de septiembre: paciencia y pasión

En este jueves 17 de septiembre, las predicciones para Escorpio señalan que será una jornada donde la paciencia será tu mejor herramienta ante los desafíos cotidianos. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo del zodiaco, debés evitar tomar decisiones apresuradas y reflexionar profundamente antes de actuar. En el terreno del amor, se vislumbra una etapa de mayor conexión donde la pasión volverá a ser protagonista, por lo que te sugerimos aprovechar este tiempo para fortalecer el lazo con tu pareja. En cuanto al dinero y la economía familiar, podrías percibir un clima de tensión que requiere de tu serenidad para encontrar una salida conjunta. Finalmente, para mejorar tu bienestar físico y mental, te aconsejamos abandonar el dramatismo y apoyarte en tus amistades para ver los problemas desde una perspectiva mucho más positiva y equilibrada.

Sepa que todo lo que deba hacer hoy, le requerirá de suma paciencia. Será el momento para que trate de reflexionar antes de accionar sin pensar las consecuencias.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 17 de septiembre

Amor: Prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente a su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute de una noche diferente en su hogar.

Riqueza: Su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénense y busquen juntos la solución al problema que están transitando.

Bienestar: Abandone un poco el dramatismo en su vida. Sepa que sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones. Tendrá que comunicarse con varias personas para resolver esos temas difíciles e insólitos.

Amor: Después de la discusión que tuvo con su alma gemela, debería evaluar cuanto de culpa tiene y resolver lo antes posible la situación de la mejor manera.

Riqueza: Comience a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto y pronto obtendrá ganancias.

Bienestar: Sepa que el yoga puede convertirse en el gran aliado del bienestar de su vida. Acepte la invitación que le hicieron por las redes sociales y practíquela.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |