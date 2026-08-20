Horóscopo de Escorpio jueves 20 de agosto: abrite a nuevas conexiones

En este jueves 20 de agosto, el zodiaco te ofrece predicciones clave para que encares la jornada con mayor claridad. Para los escorpianos, la energía de hoy te invita a prestar atención a ese vínculo laboral que promete transformarse en algo más especial, siempre que te permitas dejar de lado tu faceta más reservada. En lo que respecta al dinero, te sugerimos que actúes con cautela y no te apresures a concretar inversiones sin antes investigar a fondo el terreno. Por último, si sentís que tu bienestar y tu nivel de energía no son los óptimos, seguí nuestras recomendaciones astrológicas: priorizá tus compromisos fundamentales y date permiso para descansar, sin dejar que el estrés opaque tu salud mental ni tu amor propio.

Prepárese, ya que atravesará momentos de intensa felicidad. Aprenda que el verdadero secreto esta en disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas que uno vive.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 20 de agosto

Amor: Sepa que encontrará una excelente sintonía con ese compañero de trabajo, ya que verá que es algo más que una amistad. Deje de ser tan conservador.

Riqueza: No le será conveniente que se apresure en invertir sus ahorros. Reúna más información antes de arriesgarse monetariamente en ese negocio que le ofrecieron.

Bienestar: Hoy su ánimo, no le permitirá cumplir con todo lo que se comprometió hace tiempo. Seria optimo que se relaje y vea que es lo más importante para hacer.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |