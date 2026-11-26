En este jueves 26 de noviembre, el horóscopo para los nacidos bajo el signo de Escorpio trae recomendaciones astrológicas claras para que logres el equilibrio. Es momento de enfocar tus energías en un solo objetivo, dejando atrás la dispersión para consolidar tu liderazgo tanto en el plano del dinero como en tu desarrollo personal. En el terreno del amor, es fundamental que no permitas tratos que dañen tu autoestima y pongas un límite firme frente a las críticas. Finalmente, buscá actividades que te ayuden a mejorar tu bienestar y tu salud integral, dejando de lado los excesos para alcanzar la plenitud que este zodiaco te propone hoy.

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 26 de noviembre

Amor: Por más que sea una persona tranquila, sepa que no debe permitir que su pareja lo maltrate con criticas permanentes. No debe tolerarlo.

Riqueza: Deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Sepa que cuenta con los recursos necesario, haga valer su aptitud de líder.

Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Seria bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás.

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada estará muy irritable y de mal humor. Procure no discutir con su alma gemela por culpa de su estado. Tome distancia.

Riqueza: Durante esta jornada, estará muy ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales. Evite angustiarse y trate de equilibrar los gastos.

Bienestar: No se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que esta teniendo hace días.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |