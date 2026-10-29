Horóscopo de Escorpio jueves 29 de octubre: soltá el pasado y decidí

Para este jueves 29 de octubre, las predicciones y recomendaciones astrológicas sugieren que los escorpianos mantengan la calma para evitar errores derivados de la ansiedad. En este día del zodiaco, es fundamental que dejes atrás las cargas del pasado que afectan tu bienestar y te animes a confiar en tu familia para resolver esas cuestiones de dinero que te preocupan. En el terreno del amor, este horóscopo te invita a mostrarte auténtico y sin reservas para conquistar a esa persona especial. Recuerda que, al liberar los resentimientos antiguos, lograrás un equilibrio emocional que potenciará tu energía vital y mejorará todas tus relaciones personales.

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 29 de octubre

Amor: Muéstrese tal cual es en la vida. Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Evite cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Durante esta jornada, aproveche su magnetismo y muéstrese sin reservas frente a los demás. Sepa que hoy será el centro de atención de todas las miradas.

Amor: Si hace lo posible por comprender cuales son las necesidades de la persona que ama, en poco tiempo logrará que el vínculo se afiance cada día más.

Riqueza: Exponga sus condiciones de negociador y así estará en condiciones de solucionar varios conflictos. Empleando su talento personal, podrá imponerse sobre los demás.

Bienestar: Busque el equilibrio en su vida, evitando que el stress y las emociones negativas se acumulen. Halle alguna actividad que le brinde alguna motivación.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |