Horóscopo de Escorpio lunes 17 de agosto: soltá los celos y confiá más

En este lunes 17 de agosto, la Luna en tu signo te brinda el dinamismo necesario para avanzar, pero es fundamental que antes de actuar definas bien tus objetivos. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para Escorpio, el horóscopo de hoy te propone un cambio de perspectiva: en el amor, es momento de dejar de lado los celos para fortalecer el vínculo con tu pareja. En el ámbito del dinero y el trabajo, si estás en búsqueda activa, te encontrarás con una oferta diversa que quizás requiera que te abras a nuevos rubros. Finalmente, no descuides tu bienestar emocional y físico; aprovecha la jornada para conectar con tu familia y disfrutar de momentos recreativos que te harán sentir mucho mejor.

La Luna en su signo, le dará el dinamismo que tanto ha estado necesitando. No se olvide que debe reflexionar acerca de sus objetivos antes de actuar.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 17 de agosto

Amor: Abandone los celos y comience a confiar en la persona que tanto ama. No crea que todas la personas son iguales, caso contrario, nunca podrá estar en pareja.

Riqueza: Si esta buscando trabajo hace tiempo, será una jornada donde contará con una amplia oferta. Aunque no sea lo que esta buscando intente probando otro rubro.

Bienestar: Jornada oportuna para asistir y distenderse en el espectáculos artísticos que hará su hijo. Evite ausentarse, ya que lo disfrutará demasiado.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Comprenda que deberá concentrase en muy pocas cosas durante esta jornada. Sepa que su mente necesita relajarse y evadir la confusión, tómese las cosas con calma.

Amor: Aparecerán altibajos en la pareja que lo hará replantearse el vínculo, sepa que esto podría ser resultado de la convivencia que tiene hace años.

Riqueza: Prepárese, ya que una etapa poco favorable esta por concluir. En poco tiempo, se acerca un buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral.

Bienestar: Entienda que cada tanto a su organismo le resulta beneficioso ajustarse a una dieta depurativa. Sepa que es el momento para que vigile mejor su alimentación.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |