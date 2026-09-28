Horóscopo de Escorpio lunes 28 de septiembre: decidí tu futuro

En este lunes 28 de septiembre, los nacidos bajo el signo de Escorpio deben comprender que cuentan con todas las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños más profundos. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, el zodiaco te invita a dejar atrás las postergaciones y avanzar con firmeza. En el plano del amor, tu sensibilidad te permitirá conectar con personas que vibran en tu misma sintonía, siempre que te mantengas receptivo. Si bien el terreno del dinero y el trabajo se presenta algo tenso, con una carga laboral que podría irritarte, es fundamental que resguardes tu bienestar personal: no dudes en solicitar esos días de descanso que tanto necesitas para recuperar tu equilibrio emocional, ya que tu entorno profesional comprenderá perfectamente tu solicitud.

Sepa que debe tomar ya mismo esa decisión que viene postergando hace días. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir los sueños de su vida.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 28 de septiembre

Amor: En poco tiempo, podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a toda persona que se acerque a usted.

Riqueza: Hoy estará muy atareado laboralmente, esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: En su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Período para que continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. Ponga todo de si y logrará todo lo que se proponga.

Bienestar: Durante la semana, intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede se arrepentirá al ver la balanza todas las mañanas. Vigile que come.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |