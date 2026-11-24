En este martes 24 de noviembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Escorpio te invitan a dejar de lado la irritabilidad para reencontrarte con tu eje. Según el horóscopo de hoy, es momento de que actúes con determinación en tu amor, dejando de postergar esa charla necesaria con tu pareja. En el plano de tu riqueza, la prudencia es tu mejor aliada: apostá solo a lo seguro para evitar angustias innecesarias. Finalmente, tu bienestar físico depende de tu capacidad para soltar las tensiones que te agobian, evitando así cualquier desequilibrio hormonal que afecte tu paz mental en esta jornada del zodiaco.

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 24 de noviembre

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Seria bueno que no se empecine y escuche a su entorno. De esta forma, aprenderá de los demás y podrá cambiar de manera positiva su punto de vista.

Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.

Riqueza: No permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. Si tiene algún problema familiar, trate de dejarlo en su casa.

Bienestar: Después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz que su mente y espíritu necesita hace tiempo, gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |