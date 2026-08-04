Horóscopo de Escorpio martes 4 de agosto: delegá y renová tu pasión

En este martes 4 de agosto, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los escorpianos señalan que es un momento ideal para soltar cargas innecesarias. Para alcanzar un mayor bienestar, es fundamental que delegues aquellas tareas que te sobrepasan y aprendas a confiar en el respaldo de tu entorno laboral, lo cual te dará la tranquilidad necesaria para enfocarte en lo importante. En el ámbito del amor, es una jornada clave para revitalizar la llama con tu pareja y evitar caer en la rutina, mientras que en lo relativo a la salud y el dinero, deberás moderar tu hiperactividad para cuidar tu organismo y tomar decisiones financieras con mayor calma. Aprovechá este horóscopo del zodiaco para celebrar todo lo que has cosechado hasta ahora con la confianza de que el destino está de tu lado.

Momento para cumplir con todos los compromisos, si es necesario delegue sus responsabilidades. Así, se sentirá mucho más aliviado en esta jornada.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 4 de agosto

Amor: Intente recuperar la pasión que ha perdido hace tiempo con su alama gemela. Haga lo posible para evitar que su relación caiga en el aburrimiento.

Riqueza: Relájese y disminuya las tensiones que acumulo en esta jornada. Sepa que tiene la protección y el apoyo de su jefe para tomar esa decisión importante.

Bienestar: Intente controlar su actividad hiperactiva, de lo contrario, perjudicará su organismo. Momento para disfrutar todo lo que ha cosechado en la vida.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aunque le duela en el alma, sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |