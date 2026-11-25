En este miércoles 25 de noviembre, las predicciones sugieren que los nacidos bajo el signo de Escorpio deben aplicar recomendaciones astrológicas clave para mantener el equilibrio. En el ámbito del amor, tu estado de ánimo demandará una dosis extra de tolerancia para evitar roces con tu pareja, mientras que en lo referente al dinero, la clave será el orden en tus cuentas personales para no caer en la angustia. No permitas que la rutina nuble tu visión, ya que tu bienestar físico y mental mejorará significativamente si usas tu creatividad para combatir el aburrimiento, tal como indica el horóscopo de hoy en todo el zodiaco.

Seria bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 25 de noviembre

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada estará muy irritable y de mal humor. Procure no discutir con su alma gemela por culpa de su estado. Tome distancia.

Riqueza: Durante esta jornada, estará muy ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales. Evite angustiarse y trate de equilibrar los gastos.

Bienestar: No se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que esta teniendo hace días.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia. De esta manera, las cosas le saldrán mejor.

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que esta transitando con su pareja hace días. Procuren sentarse y hablar del tema, no les servirá de nada hacerse los distraídos.

Riqueza: Momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo agobian.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |