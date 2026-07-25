Horóscopo de Escorpio sábado 25 de julio: nuevos inicios y confianza

En este sábado 25 de julio, la Luna en tu signo te brinda una energía especial que potencia tu capacidad de toma de decisiones. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de hoy para Escorpio, es el momento perfecto para impulsar tus proyectos personales con seguridad. En el ámbito del amor, dejá de lado los miedos y mostrate tal cual sos con tu pareja, mientras que en lo referente al dinero, aprovechá para revisar inversiones con la cautela que te caracteriza. Por último, si sentís que tu bienestar físico está decayendo, incorporá más cereales y fibras a tu dieta para recuperar el equilibrio necesario dentro del zodiaco.

Será un buen momento para el inicio de sus proyectos. Teniendo la Luna en su signo, lo beneficiará en las decisiones que deba tomar durante esta jornada.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 25 de julio

Amor: Momento oportuno para amar y confiar en su alma gemela. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja, procure olvidarse de los miedos y las preocupaciones.

Riqueza: Será un magnifico momento para invertir en algún proyecto. Intente hacer cuentas y revisar la confiabilidad de la propuesta que le hicieron hace unos días.

Bienestar: Si siente que últimamente le faltan fuerzas, trate de combatir el decaimiento físico y anímico incorporando a su plan alimenticio cereales y fibras.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común.

Amor: Procure no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Sera ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Sepa que dentro de su grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus pares.

Bienestar: En esta jornada, debería renunciar a las excesivas actividades laborales. Procure reflexionar en soledad y verá que tiene efectos terapéuticos que desconocía.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |