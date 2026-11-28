En este sábado 28 de noviembre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Escorpio sugieren que es momento de dejar atrás la nostalgia para abrazar tu alegría natural. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo del zodiaco, tenés una oportunidad inmejorable para fortalecer el amor mediante un diálogo sincero con tu pareja. En el ámbito del dinero y el trabajo, tu capacidad de análisis será tu mejor herramienta para afianzar tu posición profesional si mantenés la perseverancia. Finalmente, en cuanto al bienestar, es fundamental que trabajes en el desapego: aprender a soltar lo que ya cumplió su ciclo te permitirá abrir espacio a nuevas y mejores experiencias en tu vida.

En este día, evite dejarse inducir por la nostalgia. No se olvide que su impulso y alegría son sus principales aliados, confíe en su percepción.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 28 de noviembre

Amor: No pierda la oportunidad de aclarar la situación con su alma gemela. Tómese todo el tiempo del mundo y dispóngase a mantener una charla pacifica.

Riqueza: Sepa que gracias a la capacidad que tiene para ser objetivo, en poco tiempo podrá afianzarse en su actividad profesional. Trate de ser perseverante.

Bienestar: Intente ser menos arraigado con sus pertenencias. Sepa que muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Seria bueno que no se empecine y escuche a su entorno. De esta forma, aprenderá de los demás y podrá cambiar de manera positiva su punto de vista.

Amor: Refuerce el diálogo fluido con sus afectos y vera que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo incondicional.

Riqueza: No se demore y avance en esos proyectos laborales pendiente. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos.

Bienestar: Entréguese en manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Llame hoy mismo y saque un turno.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |