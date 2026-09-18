Horóscopo de Escorpio viernes 18 de septiembre: avanzá en tus metas

En esta jornada del viernes 18 de septiembre, tu horóscopo señala que es un día ideal para retomar aquel proyecto que tenías postergado. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para los escorpianos, es fundamental que dejes de lado la competitividad en tu trabajo para colaborar más con tu equipo, mientras permitís que tu amor se abra a nuevas oportunidades. Para alcanzar el bienestar físico que buscás, intentá incorporar caminatas o yoga a tu rutina; verás cómo tu salud y tu equilibrio emocional mejoran notablemente gracias a estas pequeñas acciones en el zodiaco.

Será una excelente jornada para retomar ese proyecto que lo había dejado en el olvido por su falta de interés. Relájese, todo saldrá como esperaba.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 18 de septiembre

Amor: Momento para que logre sacar del encierro a su corazón y darle una nueva oportunidad para encontrar otro amor. Ponga todo su encanto en las conquistas.

Riqueza: Procure no invadir a sus compañeros en el ámbito laboral y deje de ser tan competitivo. Intente ser más compañero dentro de su equipo de trabajo.

Bienestar: Si necesita relajarse, sepa que el yoga o las caminatas livianas matutinas le brindarán ese alivio que tanto necesita su cuerpo. Hágalo solo o en compañía.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que todo lo que deba hacer hoy, le requerirá de suma paciencia. Será el momento para que trate de reflexionar antes de accionar sin pensar las consecuencias.

Amor: Prepárese, ya que pronto la pasión entrará nuevamente a su vida. Restaure el tiempo perdido con su pareja y disfrute de una noche diferente en su hogar.

Riqueza: Su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénense y busquen juntos la solución al problema que están transitando.

Bienestar: Abandone un poco el dramatismo en su vida. Sepa que sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |