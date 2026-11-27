En este viernes 27 de noviembre, el horóscopo para los nacidos bajo el signo de Escorpio trae recomendaciones astrológicas esenciales para tu crecimiento personal. Según las predicciones de la fecha, es fundamental que dejes de lado la obstinación y te abras a escuchar a quienes te rodean, ya que de esa apertura nacerán cambios positivos en tu perspectiva. En el plano del amor, es momento de fortalecer el diálogo con tus afectos, quienes hoy más que nunca requieren de tu compañía. En cuanto a tu riqueza y vida profesional, no postergues más esos proyectos pendientes porque contás con todas las herramientas necesarias para triunfar. Finalmente, priorizá tu bienestar físico: una sesión de masajes te ayudará a liberar todas esas tensiones acumuladas y renovar tu energía en este zodiaco.

Seria bueno que no se empecine y escuche a su entorno. De esta forma, aprenderá de los demás y podrá cambiar de manera positiva su punto de vista.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 27 de noviembre

Amor: Refuerce el diálogo fluido con sus afectos y vera que las relaciones se afianzarán más. En estos momentos, ellos necesitan de su apoyo incondicional.

Riqueza: No se demore y avance en esos proyectos laborales pendiente. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos.

Bienestar: Entréguese en manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Llame hoy mismo y saque un turno.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aprenda que cuando empiece algo, debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.

Amor: Por más que sea una persona tranquila, sepa que no debe permitir que su pareja lo maltrate con criticas permanentes. No debe tolerarlo.

Riqueza: Deje de dar vueltas y aduéñese del cargo que tanto le interesa. Sepa que cuenta con los recursos necesario, haga valer su aptitud de líder.

Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones, busque alguna actividad para ocupar su tiempo de ocio.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |