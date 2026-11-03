Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en noviembre en la Argentina 2026

Los colores poseen una carga simbólica dentro de distintas tradiciones, culturas y creencias. Para muchos, las tonalidades evocan emociones, expresan estados de ánimo o representan intenciones que se desean incorporar a la vida cotidiana.

Es por ello que algunos eligen vestirse de cierto color, decorar sus hogares con una gama específica o sumar pequeños accesorios que las ayuden a conectar con aquello que buscan atraer.

Los colores inciden en los signos del zodíaco Roman Samborskyi - Shutterstock

En astrología, los tonos suelen relacionarse con las características de cada signo y las energías predominantes de una temporada. Existen momentos en los que resulta importante fortalecer la confianza, mientras que en otros se vuelve necesario encontrar serenidad, recuperar la motivación o tomar decisiones con mayor claridad.

Si bien la elección de una tonalidad responde a gustos personales, dentro del mundo espiritual se la considera una manera simbólica de acompañar procesos y reforzar propósitos.

¿Cómo saber tu ascendente?

A continuación, el color para que cada signo del zodíaco pueda tener buena suerte en el mes de noviembre.

Aries: verde lima

El verde lima es una tonalidad luminosa que combina la frescura del verde con la energía del amarillo. Para el carnero, noviembre será una oportunidad para recuperar el entusiasmo y avanzar con mayor confianza hacia sus objetivos. Este color invita a renovar la motivación cuando las circunstancias parecen estancadas y ayuda a encontrar alternativas frente a los obstáculos. Favorece una actitud más flexible, necesaria para evitar que la impaciencia interfiera en decisiones importantes.

Tauro: zafiro

Se trata de una variación profunda e intensa del azul, que transmite seguridad, elegancia y determinación. Durante la temporada de Escorpio, las personas nacidas bajo este signo del elemento Tierra podrán utilizarlo para mantener la estabilidad frente a cambios en sus relaciones o proyectos personales. Esta tonalidad ayuda a confiar en las propias decisiones y a no perder de vista las prioridades.

Géminis: mandarina

Cálida y vibrante, este color transmite espontaneidad, alegría y creatividad. La Luna llena en este signo hacia el final del mes puede impulsar conversaciones importantes y una mayor necesidad de expresar ideas. Este color acompañará a las personas de Géminis para comunicarse con confianza y recuperar el entusiasmo en sus actividades. Les ayudará a mantener una actitud abierta frente a nuevas propuestas, sin dejarse llevar por la dispersión.

Vestirse de color mandarina significa comunicarse con confianza y recuperar el entusiasmo en sus actividades

Cáncer: verde salvia

Posee una apariencia suave y ligeramente grisácea, asociada con la calma, el equilibrio y la renovación emocional. Para las personas de Cáncer, noviembre será un período propicio para revisar sentimientos y comprender qué vínculos les brindan seguridad. Esta tonalidad ayudará a bajar la intensidad de ciertas preocupaciones y a expresar sus necesidades sin temor a generar conflictos.

Leo: púrpura

El púrpura es una tonalidad intensa que combina la profundidad del azul con la fuerza del rojo. Para el signo del león, representa confianza, creatividad y ambición. Durante noviembre, las personas de Leo podrán recurrir a este color para sostener sus aspiraciones y reconocer el valor de sus talentos. También las ayudará a defender sus ideas sin necesidad de competir por la atención de los demás.

Virgo: beige

El beige es un tono neutro y cálido que transmite sencillez, orden y estabilidad. Con Marte ingresando en este signo el 25 de noviembre, las personas de Virgo podrían sentir un impulso adicional para organizar tareas y resolver asuntos pendientes. Esta tonalidad las ayudará a mantener los pies sobre la tierra y a distribuir sus esfuerzos de manera realista.

Libra: fucsia

El fucsia es un color intenso que combina la energía del rojo con la expresividad del rosa. Después de su Luna nueva a comienzos del mes, las personas de Libra podrán utilizarlo para recuperar la iniciativa y animarse a expresar sus deseos con mayor firmeza. Favorece la seguridad personal y ayuda a salir de la indecisión cuando llega el momento de elegir. Les otorga mayor creatividad y permite encarar nuevos proyectos sin depender tanto de la opinión del entorno.

Escorpio: amarillo

En plena temporada de este signo, el amarillo limón aporta una energía luminosa que contrasta con la profundidad característica de noviembre. Las personas de Escorpio podrán recurrir a esta tonalidad para mantener el optimismo durante procesos de transformación personal. Su simbolismo se relaciona con la claridad, la curiosidad y la capacidad de reconocer nuevas posibilidades.

Qué significa vestirse de amarillo iStock

Sagitario: azul

Esta tonalidad es clara y fría que evoca tranquilidad, amplitud y frescura. Con el ingreso del Sol en Sagitario el 22 de noviembre, las personas de este signo podrán prepararse para una etapa de mayor movimiento sin perder la serenidad. Este color ayuda a obtener claridad mental y ordenar prioridades antes de embarcarse en nuevas experiencias.

Capricornio: verde

El verde botella es un tono oscuro y elegante asociado con la perseverancia, la estabilidad y la ambición. Para las personas de Capricornio, noviembre será una oportunidad para fortalecer sus objetivos y evaluar qué esfuerzos merecen continuidad. Esta tonalidad las ayudará a mantener la concentración en asuntos laborales y personales, incluso cuando los resultados tarden en llegar.

Acuario: lavanda grisácea

La lavanda grisácea combina la suavidad del violeta con matices neutros que transmiten equilibrio y discreción. Las personas de Acuario podrán utilizarla para atravesar un mes de revisiones con mayor calma y evitar respuestas impulsivas ante situaciones inesperadas. Invita a confiar en las ideas propias sin perder la capacidad de escuchar y aprender de otras experiencias.

Piscis: naranja

El naranja quemado es una tonalidad cálida y terrosa que combina vitalidad con madurez. Para el signo de los peces, noviembre puede ser un momento para transformar ideas y deseos en acciones concretas. Este color aporta determinación y ayuda a sostener la motivación cuando aparecen dudas o distracciones.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo