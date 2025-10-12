Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 12 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 12 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
En esta jornada contará con la presencia lunar, aproveche ya que podrá aclarar viejas confusiones que tenia en sus pensamientos hace mucho tiempo.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el domingo 12 de octubre
Amor: No permita que las emociones ajenas interfieran en su intimidad y boicoteen sus sentimientos. Si tiene alguna duda, acérquese a su pareja y consúltele.
Riqueza: Procure ser más firme en cada una de sus convicciones, de lo contario, no logrará el éxito profesional que tanto anhela para su vida. No decaiga.
Bienestar: Gracias a la práctica de la meditación podrá reponerse de las tensiones sufridas a causa del stress que últimamente esta viviendo a nivel laboral.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Durante esta jornada, se adelantará a los hechos y con la Luna en su signo las percepciones le permitirán tomar las decisiones de manera acertada acertadas.
Amor: Procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alama gemela el futuro de la relación amorosa que tienen.
Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.
Bienestar: Aproveche ya que tendrá la posibilidad de realizar un viaje y disfrutar al máximo cada minuto. Si no se anima a ir solo, busque alguien que lo acompañe.
