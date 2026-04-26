Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 26 de abril de 2026

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 26 de abril

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Encontrará un gran alivio, si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. De esta forma, tomará las riendas de su animo y dejará de lado la agresividad.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Aprenda que nunca hay que olvidarse del pasado, solo hay que tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen animo a uno.

Amor: Despreocúpese de las obligaciones, ya que será un día esplendido para disfrutarlo en familia. Pídaselo para pasarlo en compañía de sus hijos o sobrinos.

Riqueza: Piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados hace tiempo. Si es necesario, asóciese a ese amigo que tiene.

Bienestar: Etapa ideal para tomar las riendas de su animo y dejar de lado la agresividad. Intente haciendo alguna actividad que lo saque de la rutina que tiene.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |