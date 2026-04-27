Horóscopo de Géminis de hoy: lunes 27 de abril de 2026

Momento para que abandone su complejo de inferioridad. Es hora de levantar la autoestima e identifique sus talentos. Procure ponerlos en práctica.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el lunes 27 de abril

Amor: Jornada donde el amor le deparará esplendidas sorpresas. Momento oportuno para que se acerque a su pareja y le brinde el cariño que le esta reclamando.

Riqueza: Revea y resuelva esa situación laboral que lo esta preocupando. Si no lo hace rápido, sepa que terminará desbordado por el stress que atravesó.

Bienestar: Tiempo de que aprenda a valorizarse, no espere que alguien lo haga por usted. Procure liberarse de esas personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Encontrará un gran alivio, si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. De esta forma, tomará las riendas de su animo y dejará de lado la agresividad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |