Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 29 de abril de 2026

Prepárese, ya que su ritmo de vida social y el exceso de trabajo lo sumergirán en un mundo material que lo mantendrá insatisfecho. Busque algún pasatiempo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el miércoles 29 de abril

Amor: Hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado. Sincérese con su pareja y dejen en claro que es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad.

Riqueza: Momento para que caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados, ya que no contaba con el dinero necesario.

Bienestar: No dude y junto a su familia organicen una escapada. Armen el bolso y escápese a algún lugar fuera de la ciudad donde puedan distenderse y volver renovados.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Atravesará algunos momentos donde la intranquilidad podría arrebatarle muchos de los éxitos que le ha costado demasiado trabajo conseguir. Evite que suceda.

Amor: Momento para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones y así cambiar de actitud. Procure tener cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja.

Riqueza: Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable. Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional.

Bienestar: Sepa que cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |