En este domingo 29 de noviembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Géminis invitan a la prudencia. En el ámbito laboral, es fundamental que te mantengas al margen de conflictos para no sobrecargar tu energía. En cuanto al amor, evitá que las inseguridades dañen el vínculo que construiste con esfuerzo; si la tensión aumenta, es mejor tomar distancia por hoy. Respecto a la riqueza, se abren puertas interesantes para nuevos negocios, así que mantené el foco en tus finanzas. Finalmente, tu bienestar y salud te piden prioridad: si te sentís engripado, escuchá a tu cuerpo, guardá reposo y permitite sanar siguiendo las pautas de tu horóscopo personal dentro del zodiaco.

Procure huir de los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentaran más inconvenientes de los que pueda resolver usted solo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 29 de noviembre

Amor: No permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costo construir. Por hoy, solo tome distancia en caso que surjan problemas.

Riqueza: Prepárese, ya que brotaran muchas posibilidades para concretar nuevos negocios que le darán excelentes frutos. Céntrese en sus finanzas e invierta.

Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

No se desespere si una decisión se sigue postergando y obstaculiza sus planes futuros. Debe tener paciencia y en poco tiempo podrá ver que todo se va a encaminar.

Amor: Absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja. Modere las actitudes y lo ayudará a olvidar las preocupaciones, ya que se sentirá en el paraíso.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán inconvenientes inesperados que lo obligarán a reformar todos los planes. Deberá utilizar la paciencia y el sentido común.

Bienestar: Llame y saque un turno con su traumatólogo de confianza para ver sobre esa molestia que tiene hace días y no lo deja caminar con normalidad. No pierda más tiempo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |