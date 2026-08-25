Horóscopo de Géminis hoy martes 25 de agosto: cuidá tu energía

En este martes 25 de agosto, los nacidos bajo el signo de Géminis atraviesan una jornada ideal para capitalizar la buena suerte que los acompaña, aunque siempre bajo una mirada prudente. Según las recomendaciones astrológicas de nuestro horóscopo, el área del amor te invita a respetar los espacios de tu pareja para fortalecer el vínculo sin presiones innecesarias. En cuanto a tu dinero y proyectos, es fundamental que actúes con cautela antes de tomar decisiones financieras importantes. Finalmente, no descuides tu bienestar físico y mental; este es un día clave para cuidar tu sistema nervioso y evitar que las tensiones del zodiaco afecten tu armonía personal.

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el martes 25 de agosto

Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

No desaproveche cada unas de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento.

Amor: Será una perfecta ocasión para disfrutar con su alma gemela los buenos momentos y relajarse mutuamente. Destine la tarde para compartir una película con ella.

Riqueza: Comience a manejarse con independencia, así logrará generar valiosos acuerdos comerciales. Aunque trabaje en equipo empiece a tomar sus propias decisiones.

Bienestar: Sepa que gracias a la actividad física que ha estado realizando por internet, las tensiones que venia acumulando se irán liberando lentamente. No deje de ejercitarse.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |